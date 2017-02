Presentation de Caragiale

Ven 13 Mar 2015 - 11:28 Bonjour, je m'appelle Basil, je suis d'origine roumain. J'ai 49 ans et j'ai vécu en Roumanie, en France, en Allemagne, aux États Unis. Je veux communiquer avec vous pour découvrir ensemble la Roumanie et pour vous être utile pour le roumain car je parle très bien le roumain. Par contre, je fais des fautes en français et vous pouvez me rendre service pour améliorer mon français. Je suis venu pour quelques semaines, mais j'espère rester et habiter à Marseille



Je veux me présenter comme Caragiale de Alba et de Marseille



Ven 13 Mar 2015 - 18:00 Caragiale ! Ça y est, tu as trouvé le mode d'emploi du forum ! Donc, continues tes visites, et lance ou relance les sujets qui te tiennent à cœur.

Nous ne sommes pas très nombreux en ce moment, mais l'arrivée d'un nouveau peut réveiller des ardeurs endormies Caragiale ! Ça y est, tu as trouvé le mode d'emploi du forum ! Donc, continues tes visites, et lance ou relance les sujets qui te tiennent à cœur.Nous ne sommes pas très nombreux en ce moment, mais l'arrivée d'un nouveau peut réveiller des ardeurs endormies

Lun 16 Mar 2015 - 20:35









(des ardeurs... comment t'y vas, Lucuts !!!) sois le bienvenu parmi nous, Caragiale !

Jeu 2 Avr 2015 - 14:40 Caragiale et tu sais je fais aussi des fautes de français car je me concentre plus sur ce que j'ai besoin de dire que sur l'orthographe des mots

Désolée de mon absence mon pc allait me lâcher heureusement j'ai trouvé un ingénieur qui m'a reformaté mon ordi. ( C'est une sacrée chance pour moi d'avoir trouvé un ingénieur chez Microsoft ^^)

Gros bisous a tous



Ps: Lucuts : je continue mon périple en Transylvanie actuellement je fais la route entre Cetatae Poienari et Cartisoara on longe le magnifique lac de Vidraru ( y a un barrage d'ailleurs ) C'est la route Transfagarasan. De la part d'une petite Française amoureuse de la Transylvanie,je te souhaite la bienvenue parmi nous.Caragiale et tu sais je fais aussi des fautes de français car je me concentre plus sur ce que j'ai besoin de dire que sur l’orthographe des motsDésolée de mon absence mon pc allait me lâcher heureusement j'ai trouvé un ingénieur qui m'a reformaté mon ordi. ( C'est une sacrée chance pour moi d'avoir trouvé un ingénieur chez Microsoft ^^)Gros bisous a tousPs: Lucuts : je continue mon périple en Transylvanie actuellement je fais la route entre Cetatae Poienari et Cartisoara on longe le magnifique lac de Vidraru ( y a un barrage d'ailleurs ) C'est la route Transfagarasan.

Ven 3 Avr 2015 - 5:11 Mina, j'ai "divisé" le sujet, pour en créer un nouveau, ce qui facilitera la recherche par la suite !

