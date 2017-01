Caragiale je vis a coté de Marseille donc si tu veux quand tu sera installé dans la ville on pourra se rencontrer si bien sur tu en a envie



Lucuts : J'ai fait traduire la page Wiki sur cet homme



Gheorghe Cartan connu sous le nom Badea Cartan (b. 24 Janvier 1849 , Cârţişoara -. d 7 Août 1911 ) était un paysan roumain qui a lutté pour l'indépendance des Roumains de Transylvanie , livres distributrices roumains, fait clandestinement en Roumanie, dans la verdure. Il se est rendu à pied à Rome pour voir ses yeux de la colonne de Trajan et d'autres témoignages de l'origine latine du peuple roumain. En 1877 il se est enrôlé volontairement dans la guerre d'Indépendance roumaine.



"Musée ethnographique et Memorial Badea Cartan" dans Cârţişoara détient objets ayant appartenu.



Badea Cartan est né à un paysan Cârţişoara ( Sibiu ), où il est né en 1849 . Le berger simplement resté dans l'histoire roumaine comme un combattant pour l'union des Roumains de Transylvanie avec ceux de l'Ancien Empire , consacrer toute sa vie à cet objectif.



À une époque où les Roumains de Transylvanie appartenaient à l'Empire austro-hongrois et ne jouissent pas des droits, Badea Cartan utilisé l'arme la plus efficace: le livre. Badea Cartan, qui aimait passionnément les livres et les livres de l'histoire roumaine, adoptée depuis 30 ans la plupart des montagnes, dans la commande du cœur, ce qui porte l'Ancien Empire dans un sac Transylvanie, des centaines de livres roumains. Arrivée à plusieurs reprises dans Bucarest , il a rencontré de nombreux chercheurs, dont il a appris l'histoire de la Roumanie et surtout l'idée romaine [A] de peuple roumain. Voulant voir de ses propres yeux qu'il y avait des moments dans l'histoire des témoignages du peuple roumain, Badea Cartan a décidé d'aller à pied à Rome . Une fois là, Badea Cartan d'abord allé à la colonne Trajane .



"Comment était seul et personne, comme l'avait fait le soir, assis sur le trottoir et déposer aux pieds de la colonne. Le lendemain matin, les passants, les policiers, les journalistes, a eu une révélation: un paysan Corjos pieds si un de colonne de Trajan. Presse à Rome écrivait le lendemain: «Un si descendu de la Colonne: cheveux, avec chemise et le bouchon, avec Itari et des sandales." I a été publiée photo et ont été interrogés. "Badea Cartan a fait sensation à Rome, a été invité à la politique, culturel, journalistique Italie , étant reçu avec sympathie et amitié.



Tout au long de sa vie, il a voyagé à travers la Hongrie , l'Autriche , l'Italie , la Suisse , l'Egypte , l'Allemagne , Jérusalem et dans de nombreux endroits à travers le pays. Si d'autres voyageurs et les expéditions célèbres ont consacré leur vie dans le désir de découvrir de nouvelles terres, ou de devenir riche, Badea Cartan est rendu à voir ses yeux ancêtres du peuple roumain et l'amour de leur histoire. Badea Cartan était connu, aimé, les hommes politiques chéries, les hommes de culture, des environnements patriotiques de l'Ancien Empire.



En 1911 , à 62, Badea Cartan est décédé sans jamais obtenir de voir le jour de la réunification à tous. Il a été enterré dans le cimetière de Sinaia , sur sa tombe étant passé mots suivants: "Badea Cartan dort ici rêver achèvement de son peuple." Moutons Badea Cartan revient après chaque aventure. Mais une autre idée de ne pas lui donner la paix, veut faire du commerce avec des livres. Livres roumains. Il ne pouvait pas demandé la permission première fois. Parce que notre homme a dit tout ce qu'il avait sur son esprit et envoyés impériaux ne étaient pas vraiment d'accord. Obtenez le Vat, où il a été emprisonné John gloire, puis à Szeged, où ils ont été emprisonnés dans le mémorandum de Cluj. Et ses sentiments sur tous mis sur les versets de papier. En 1895, et a demandé la permission de négocier. Tous les livres roumains. Cette fois, il a été arrêté.



J'ai pas bien compris même avec la traduction mais apparemment c'était un grand homme qui voulait la réunification de la Roumanie sous le joug Austro-Hongrois c'est bien ça ?