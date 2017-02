istandalone









Sujet: EMIL CIORAN

premier post sur ce forum ... et pour demander une information ... que je ne trouve pas facilement sur le net ... d'ou mon inscription ...

Je recherche une phrase d'Emil Cioran écrite en roumain donc ...

cette phrase est :

"Ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir ..."



Une aide ?

merci d'avance

