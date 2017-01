Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006



Sujet: Re: Jeu de cartes Ven 3 Juil 2015 - 7:08 Sujet: Re: Jeu de cartesVen 3 Juil 2015 - 7:08 Am gasit :

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwiesmann.codiferes.net%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2Fjass.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwiesmann.codiferes.net%2Fwordpress%2F%3Fp%3D7658&h=628&w=800&tbnid=PjgA2J4IQWfgjM%3A&zoom=1&docid=EOXL7m43a-ff2M&ei=pRiWVajhOIPuUsWQjYgN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1443&page=1&start=0&ndsp=29&ved=0CD4QrQMwCg



= Le Jass est le jeu de carte le plus populaire en Suisse. Les règles sont proches de celle de la Belote. Dans la partie est du pays, le jeu est pratiqué avec des cartes différentes du reste de l’Europe. Il n’y a pas de reine, mais deux valets, celui du haut et celui du bas (proche des cavalier et pages du jeu du tarot), les couleurs ne sont pas cœur ou pique, mais clochette, fleur, blason et gland. Je trouve ces cartes très belles.=

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS