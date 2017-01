Lucuts









Les opinci sont toujours d'une seule pièce, quasiment sans coutures, et toujours sans semelle…

Au début… oui, on sent bien les cailloux des chemins ! Et puis, on s'endurcit Enfin, parfois…

…

