Je suis français, résident à Oradéa depuis le mois d'avril et je viens de créer une entreprise de designer en mosaïque.......



Bonjour Sévy, et bienvenu !!!

Tu peux nous en dire plus sur ton travail, ta technique ? ? ?

Tu peux nous en dire plus sur ton travail, ta technique ? ? ?



Belle ville et la région n'est pas mal, la station Felix aussi. Comme le demande Lulu, expliques-nous ton travail, technique, etc. Bon courage.

Sujet: Explication.......... Sam 15 Aoû 2015 - 10:34 Sujet: Explication..........Sam 15 Aoû 2015 - 10:34 Bonjour

je crée des salles de bains, cuisines, chambres à coucher et tous objets en mosaïque ( portait, paysage, meuble, fontaine, cheminée ............ )

http://www.servimg.com/view/19295935/1

Si possibilité d' inséré quelques photos ( si ceci est possible, m'expliquer svp )



cordialement



Sevy'

Sujet: Re: Présentation de Sevy' Sam 15 Aoû 2015 - 10:39 Sujet: Re: Présentation de Sevy'Sam 15 Aoû 2015 - 10:39

Buna dimineata, Sevy ! Oui, c'est tout à fait possible ! Mais il te faudra attendre que la "quarantaine" imposée aux nouveaux venus se terminent ! Une quarantaine d'une semaine

As-tu un magasin de présentation ? je serait à Felix dans le courant octobre-novembre et j'y aurais fais une p'tit visite.

La quarantaine passée, je mettrais quelques photos permettant de mieux comprendre...........

cordialement

Sevy'



cordialement



Sevy'

Sujet: Re: Présentation de Sevy' Mar 18 Aoû 2015 - 15:42 Sujet: Re: Présentation de Sevy'Mar 18 Aoû 2015 - 15:42



Bienvenu et bonjour Sevy'



Ne crois pas que je ne m'intérese pas a ce que tu fais mais peut tu me parler de ta ville Oradéa ??? C'est ou exactement ? Est ce en Transylvanie ?



"Ca y est la folle de la Transylvanie est de retours^ mdrrr



Je viens de regarder et Ouiiiiiiiii c'est en Transylvanieeeeee.....Je vais aller y faire un tour......



Bisousssss



Ps : j'suis pu la pour un bon moment....^^^^

Mina, tu vas abandonner ma belle vallée de Prahova, les Carpates de courbure, la vallée de la Bistrita… … … Noooooonnnn

Mdrrr Sois pas jaloux Lucut, en plus je viens de visiter Oradéa et au secourssss j'aime pas cette ville, ou alors je ne suis pas allée dans les bons quartiers mais je n'ai rien vu de ce que j'aime à savoir la vieille ville avec les rues pavées comme a Sighisoara par exemple. Pas de belle places non plus... Sevy' dis moi y a t il la vieille ville a Oradéa ?

Tu vois Lucuts je risque pas d'abandonner ta région, ce que j'ai vu d'Oradéa ne me plait pas, alors certes j'ai vu de très beaux bâtiments comme j'aime mais j'ai une drôle de sensation.

Est ce que la ville n'aurai pas été construite récemment ? J'ai l'impression qu'elle n'a pas de passé historique comme tant d'autres villes de Transylvanie

Tu vois Lucuts je risque pas d'abandonner ta région, ce que j'ai vu d'Oradéa ne me plait pas, alors certes j'ai vu de très beaux bâtiments comme j'aime mais j'ai une drôle de sensation.

Est ce que la ville n'aurai pas été construite récemment ? J'ai l'impression qu'elle n'a pas de passé historique comme tant d'autres villes de Transylvanie

Bien sûr qu'il y a une "vieille ville", une "cetatea" :

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Oradea

https://www.google.fr/search?q=oradea+cetatea&biw=1371&bih=739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMInrTU64mzxwIVi7IUCh2IHAzS&dpr=0.9

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Oradea

https://www.google.fr/search?q=oradea+cetatea&biw=1371&bih=739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMInrTU64mzxwIVi7IUCh2IHAzS&dpr=0.9



Oradea sur wiki en français! je ne suis pas sur que notre petite nouvelle parle roumain...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oradea

Mina ça vaut la peine de voir les photos sur google de la cetatea!



https://fr.wikipedia.org/wiki/Oradea



Mina ça vaut la peine de voir les photos sur google de la cetatea!

Ah bon ! Mina ne parlerait pas encore le Roumain Ça va venir ! En tout cas, je suis certain qu'elle a déjà visité la Cité

Ça va venir ! En tout cas, je suis certain qu'elle a déjà visité la Cité Ah bon ! Mina ne parlerait pas encore le RoumainÇa va venir ! En tout cas, je suis certain qu'elle a déjà visité la Cité

