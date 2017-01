Bonjour a tous



J'ai entendu y a quelque temps dans l'émission "les grosses têtes" que le gouvernement allait interdire au Roumains de se déplacer en charrettes. Je ne sais pas si la loi est déjà en vigueur mais je trouve cela fort dommage. D'un part parce que c'est une tradition qui se perd d'autre part je pense qu'il y a moins d'accident grave avec un cheval et une charrette qu'avec une voiture et ensuite qu'un cheval ne pollue pas (le crottin est très bon comme engrais)

Sais tu si la loi est passée ? En a tu eu des échos ? Pourquoi une telle loi ? j'avoue ne pas comprendre les raisons du gouvernement Roumain. En quoi cela gène et qui ? D'autant plus que ce sont surtout dans les campagnes et les petits villages et non dans les grandes villes