Photos insolites

Sujet: Photos insolites Ven 21 Aoû 2015 - 22:54



http://roumanie.superforum.fr/t1886-petite-tradition-interdite



cela ma donné l'idée d'ouvrir ce post où poster des photos insolites sur la Roumanie!







"citoyens ivres" Après avoir posté une photo du panneau d'interdiction des charrettescela ma donné l'idée d'ouvrir ce post où poster des photos insolites sur la Roumanie!"citoyens ivres"

Sujet: Re: Photos insolites Ven 21 Aoû 2015 - 22:57



j'adore le contraste entre le nouvel échafaudage "europe occidentale" et le vieux en bois... j'adore le contraste entre le nouvel échafaudage "europe occidentale" et le vieux en bois...

Sujet: Re: Photos insolites Ven 21 Aoû 2015 - 23:00



pas de si tôt que l'on verra ce genre de réparation par chez nous... mais bon après tout c'est efficace!



j'en ai enocre 2-3 sous la main mais en attendant à vous de jouez et de nous faire partager vous souvenir de vacances! pas de si tôt que l'on verra ce genre de réparation par chez nous... mais bon après tout c'est efficace!j'en ai enocre 2-3 sous la main mais en attendant à vous de jouez et de nous faire partager vous souvenir de vacances!

Sujet: Re: Photos insolites Ven 21 Aoû 2015 - 23:03 Voilà une très bonne initiative ! Je vais fouiller aussi dans mes archives

Sujet: Re: Photos insolites Ven 21 Aoû 2015 - 23:11 fouille, fouille, nous on attend avec impatience

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:02



je vais peut-être en trouver une ou deux de mon récent séjour à Bucarest... nimic nimicje vais peut-être en trouver une ou deux de mon récent séjour à Bucarest...

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:10

mais pour l'instant, le logiciel dont je me sers pour télécharger des images refuse obstinément ! Tu as raison, Palinkaboy, je n'ai pas tenu ma promesse… … …mais pour l'instant, le logiciel dont je me sers pour télécharger des images refuse obstinément !

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:26 essai

essai

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:28



Celle-là, je ne l'ai pas compris tout de suite, je n'avais pas été présenté à ce Monsieur !!! Celle-là, je ne l'ai pas compris tout de suite, je n'avais pas été présenté à ce Monsieur !!!

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:30



Une négociation sous des trombes d'eau, avec une Tsigane, pour acheter ce nain de jardin en ciment !!!!!!!

De retour en France, je l'ai peint, pour l'offrir à un copain… Une négociation sous des trombes d'eau, avec une Tsigane, pour acheter ce nain de jardin en ciment !!!!!!!De retour en France, je l'ai peint, pour l'offrir à un copain…

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:31 Et une petite dernière pour ce soir :







Et une petite dernière pour ce soir :

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:33 qui est ce M. Zalmoxis???

Sujet: Re: Photos insolites Sam 10 Oct 2015 - 20:47 Wikipédia = Zalmoxis (grec: Σάλμοξις) est une figure religieuse de l'antiquité thrace. Il apparaît la première fois chez Hérodote qui affirme qu'esclave affranchi de Pythagore, il est retourné dans son pays gète et a enseigné sa croyance à ses compatriotes et à leurs chefs.

http://www.evz.ro/miturile-istorice-ale-romanilor-zamolxis-primul-zeu.html

Le premier Dieu des Géto-Dacs…



http://www.evz.ro/miturile-istorice-ale-romanilor-zamolxis-primul-zeu.html

Le premier Dieu des Géto-Dacs…

Sujet: photos pour découvrir la Roumanie des traditions ... Mer 30 Déc 2015 - 17:03

Bonne année...

Quentin





https://www.facebook.com/media/set/?set=a.779173458877131.1073741878.525829044211575&type=3





http://www.muzeuldefotografie.ro/



http://www.artatraditionala.ro/



quelques superbes photos avec ce lien. C'était aussi ça la Roumanie...Bonne année...Quentinhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.779173458877131.1073741878.525829044211575&type=3http://www.muzeuldefotografie.ro/http://www.artatraditionala.ro/

Sujet: Re: Photos insolites Mer 30 Déc 2015 - 17:13 Sujet: Re: Photos insolitesMer 30 Déc 2015 - 17:13 Je suis abonné à la page Origini !!!

…

Il y en a d'autres :

https://www.facebook.com/ObiceiuriSiTraditiiPopulare/?fref=nf

…

https://www.facebook.com/Medievistica-191595097617198/?fref=ts

…



Sujet: Re: Photos insolites Ven 8 Jan 2016 - 6:53

" /> A Sighisoara, et on comprend très bien..." />

Sujet: Re: Photos insolites Jeu 28 Jan 2016 - 19:42

" /> Quand vous voulez pour un billard..." />

Sujet: Re: Photos insolites Jeu 28 Jan 2016 - 20:08 Merci Leslulu ! Il va falloir que je fouille…

Sujet: Re: Photos insolites Dim 31 Jan 2016 - 14:48 Mytique le billard sous la neige... on attend le babyfoot dans la piscine







Mytique le billard sous la neige... on attend le babyfoot dans la piscine

Sujet: Re: Photos insolites Dim 31 Jan 2016 - 14:54

Sujet: Re: Photos insolites Dim 31 Jan 2016 - 15:00



Sujet: Re: Photos insolites Dim 31 Jan 2016 - 15:02



et on passe où? ou alors faut mettre un lampadaire... et on passe où? ou alors faut mettre un lampadaire...

Sujet: Re: Photos insolites Dim 31 Jan 2016 - 15:20



Ou alors c'est la tombe a Dracula, vu que c'est au col de Tihuta..



Est-ce de futur toilettes??Ou alors c'est la tombe a Dracula, vu que c'est au col de Tihuta..

Sujet: Re: Photos insolites Dim 31 Jan 2016 - 15:21



Sujet: Re: Photos insolites Dim 31 Jan 2016 - 15:22 et une dernière à vous de jouer...





et une dernière à vous de jouer...

