Curtea Sticlarilor

Auteur Message

Palinkaboy









Messages : 84

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte84Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Curtea Sticlarilor Ven 4 Sep 2015 - 23:22 Sujet: Curtea SticlarilorVen 4 Sep 2015 - 23:22 Voila est-ce que quelqu'unE connait ça Curtea Sticlarilor? et l'aurait visiter?



http://www.curteasticlarilor.ro



bon le site est pas très complet ni actif, même pas d'horaire... Je pensais y allez début octobre.







Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Sam 5 Sep 2015 - 19:38 Sujet: Re: Curtea SticlarilorSam 5 Sep 2015 - 19:38 Oui, il y a une bonne dizaine d'années, je suis allé plusieurs fois chez eux ! Ça a dû beaucoup changer, j'imagine, mais c'était bien !

…

Je suis allé aussi (surtout) dans un des ateliers de fabrication, à Buzàu…

Là où ils fabriquent les "typ" Gallée…

Je n'ai plus leurs coordonnées, mais on devrait pouvoir les retrouver.

…

J'ai "beaucoup" acheté, pour revendre au profit du Comité de Jumelage…

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Sam 5 Sep 2015 - 19:42 Sujet: Re: Curtea SticlarilorSam 5 Sep 2015 - 19:42 Voila :



https://www.facebook.com/galeuro



http://www.stilart.ro/welcome.htm



http://www.bizoo.ro/firma/alinromanine/vanzare/335333/vaza-flori-galle



http://www.creativeglass.ro/



etc.

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Sam 5 Sep 2015 - 19:44 Sujet: Re: Curtea SticlarilorSam 5 Sep 2015 - 19:44 etc = https://buzau.cylex.ro/galle.html



En fait, il y a au moins 6 verreries à Buzàu !

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Palinkaboy









Messages : 84

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte84Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Sam 5 Sep 2015 - 20:15 Sujet: Re: Curtea SticlarilorSam 5 Sep 2015 - 20:15 merci pour ces adresses!



Il y a quelques années on avait vu qu'ils y avait des souffleurs de verres à Buzau mais on ne pouvais y allez par manque de temps... ça vaut vraiment la peine d'y allez?



Tu arriverais a m'en dire plus sur Curtea sticlarilor de Bucuresti: peut-on voire l'atelier? les gens travailler? est-il possible d'essayer a souffler du verre???

Cette fois on va rester sur Bucureseti, a part peut-être une virée a Snagov...



Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Sam 5 Sep 2015 - 23:01 Sujet: Re: Curtea SticlarilorSam 5 Sep 2015 - 23:01

C'est pour ça que je suis allé à Buzàu

Mais ça date… À Bucuresti, je n'ai vu qu'un magasin de vente :-(C'est pour ça que je suis allé à BuzàuMais ça date…

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Sam 5 Sep 2015 - 23:09 Sujet: Re: Curtea SticlarilorSam 5 Sep 2015 - 23:09 J'ai l'impression que ça a beaucoup changé ! ! ! !

http://ziarullumina.ro/amintirea-a-ceea-ce-a-fost-odata-curtea-sticlarilor-din-bucuresti-41819.html



_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Palinkaboy









Messages : 84

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte84Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Dim 11 Oct 2015 - 19:47 Sujet: Re: Curtea SticlarilorDim 11 Oct 2015 - 19:47

même pas de magasin.... Le quartier Lipscani a du bien changer et change encore (plein d'immeuble en travaux) les joies de la gentrification



Bref encore une bonne raison pour retourner en Ro!!!

par contre Buzau c'est pas trop par où je vais d'habitude.. y a des trucs sympa dans le coin à part les verriers?? on a bien trouvé un Curtea Berarilor (bar) mais pas de Sticlarilormême pas de magasin.... Le quartier Lipscani a du bien changer et change encore (plein d'immeuble en travaux) les joies de la gentrificationBref encore une bonne raison pour retourner en Ro!!!par contre Buzau c'est pas trop par où je vais d'habitude.. y a des trucs sympa dans le coin à part les verriers??

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Dim 11 Oct 2015 - 20:42 Sujet: Re: Curtea SticlarilorDim 11 Oct 2015 - 20:42 Près de Buzau, dans les Carpates de Courbure, de très jolis villages, et les "volcans de boue" !

J'y ai passé une semaine en gîte…



_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

joca









Messages : 665

Age : 57

Localisation : Mons, Belgique; Roumanie.

Inscription : 24/07/2006

Expert66557Mons, Belgique; Roumanie.24/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Lun 12 Oct 2015 - 8:04 Sujet: Re: Curtea SticlarilorLun 12 Oct 2015 - 8:04 Le monde devient fou ! Avec le temps, beaucoup de petits métiers disparaissent, tout comme sa s'est passé chez nous il y a bien des années et c'est dommage, mon grand père disait souvent : "il n'y a pas de sot métiers, il n'y a que de sottes gens", faisant référence au changement de mentalité, il n'avait pas tord, et depuis plus de vingt ans que je suis ici et que j'essaye d'expliquer le mal du progrès, ben je vois les mêmes changements que chez nous. C'est sa la mondialisation ?Le monde devient fou !

Lucuts









Messages : 4476

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin447670Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Lun 12 Oct 2015 - 8:27 Sujet: Re: Curtea SticlarilorLun 12 Oct 2015 - 8:27 À chacun de nous de veiller et d'agir!

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

natilou









Messages : 90

Localisation : France, Ardèche

Inscription : 27/04/2012

Néophyte90France, Ardèche27/04/2012

Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Mar 13 Oct 2015 - 12:52 Sujet: Re: Curtea SticlarilorMar 13 Oct 2015 - 12:52 Lucuts a écrit: Près de Buzau, dans les Carpates de Courbure, de très jolis villages, et les "volcans de boue" !

J'y ai passé une semaine en gîte…



Bonjour

oui j'y ai ai aussi passé une semaine (à Starchiojd exactement chez Dorin et Maria Paraschiv) et visité les Vulcanii Noroiosi Berca ainsi que les mines de sel de Slanic : c'était en 2007 et le petit ascenseur qui nous emmenait dans l'antre de la terre était des plus rustique ; cela reste un très bon souvenir ! Bonjouroui j'y ai ai aussi passé une semaine (à Starchiojd exactement chez Dorin et Maria Paraschiv) et visité les Vulcanii Noroiosi Berca ainsi que les mines de sel de Slanic : c'était en 2007 et le petit ascenseur qui nous emmenait dans l'antre de la terre était des plus rustique ; cela reste un très bon souvenir !

Contenu sponsorisé









Sujet: Re: Curtea Sticlarilor Sujet: Re: Curtea Sticlarilor