rencontre une fille roumaine mais...

Sujet: rencontre une fille roumaine mais... Ven 11 Sep 2015 - 3:44 Sujet: rencontre une fille roumaine mais...Ven 11 Sep 2015 - 3:44 Bonjour à tout le monde,



Mon histoire est un peu près comme tout le monde sauf que cela fait 1ans je chat et on s'est vu juste deux fois dans la vie réelle.



Bon, elle est avec un garçon(elle habite chez lui) mais elle dit qu'elle l'aaime pas et ils n'ont aucun compatibilité...(des fois j'en doute.



Cela fait 6ans qu'ils sont ensembles....mais depuis 2ans ça va ne va entre eux(c'est ce qu'elle me dit).



Elle est psychologue et lui vétérinaire(je sais ça n'a rien avoir mais c'est pour le fun).



Ma question est, elle me fait attendre depuis un ans(même si on s'est rencontré que deux fois sur une année...) et elle me dit qu'elle veut d'abord finir ses cours hypnose(oui elle fait des cours hypnoses apparemment).



Elle dit qu'elle est anxiété (donc une instabilité sur ) et elle a peur du nouveau....



On devait se rencontré plusieurs fois mais à chaque fois elle annulais...pfff



Elle veut me voir que 5 à une semaine(c'est le maximum qu'elle m'a vu...).



Il y a un mois, elle m'a fait le coup de partir avec son copain(vétérinaire) en vacances, en Grèce pendant 10 jours, bien sur, elle m'a dit qu'il n'est s’était rien passé et qu'il sont juste collègue(comme elle aime dire)...



Elle veut habiter à Sibiu dès qu'elle trouve du travail....(parfois j'ai des doutes).



Donc, j'attends comme un stupide et elle bien sur, elle m'affirme qu'il ne se passe rien entre son copain et elle.



Mais son copain l'aime et il n'a pas envie qu'elle la quitte.



On se dispute souvent car sa situation ne me plaise pas du tout!



Elle pourrait habiter chez ses parents mais elle me répond sur ça: sic " je n'ai pas envie de ma mère ma fuck dans la tête, pour ça je reste habiter chez mon copain "....



Je pense que, c'est quand même un peu fort.



Alors je voulais vous demandez votre avis svp.



Est-ce que, elle ne rigole pas de moi et elle joue de moi ou c'est une fille elle s'amuse juste et à un moment, elle va m'envoyer me promener autre par jusqu'à qu'elle trouve un nouveau jouet ?



Ma patience à des limites....



Juste une précision, elle à 29ans et moi 41ans...

Je suis de Belgique et elle de Roumanie(logique).



Merci pour votre lecture et de me m'éclairer sur ce sujet svp.



Bien à vous et bonne journée.



Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Sam 12 Sep 2015 - 2:39 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Sam 12 Sep 2015 - 2:39

Chacun fait comme il veut… mais j'ai bien l'impression que tu vas vers des belles déceptions…

Commence par découvrir la Roumanie

Et après, tu penseras à une autre Bonjour Michael,Chacun fait comme il veut… mais j'ai bien l'impression que tu vas vers des belles déceptions…Commence par découvrir la RoumanieEt après, tu penseras à une autre

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Sam 12 Sep 2015 - 13:17 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Sam 12 Sep 2015 - 13:17 Je rejoint l'avis de Lucuts, c'est déjà arrivé à d'autre ! Des filles, il y en a partout, il suffit soit de chercher soit d'attendre, mais là sa sent la mauvaise aventure. Si tu veux, viens et voyage dans le pays, regarde, apprend, comprend et puis décide, mais jamais au grand jamais par le net. Déjà que ce n'est pas facile quand on vit avec les gens alors imagine a distance, c'est du flinguage. Bon courage. Je rejoint l'avis de Lucuts, c'est déjà arrivé à d'autre ! Des filles, il y en a partout, il suffit soit de chercher soit d'attendre, mais là sa sent la mauvaise aventure. Si tu veux, viens et voyage dans le pays, regarde, apprend, comprend et puis décide, mais jamais au grand jamais par le net. Déjà que ce n'est pas facile quand on vit avec les gens alors imagine a distance, c'est du flinguage. Bon courage.

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Dim 13 Sep 2015 - 7:40 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Dim 13 Sep 2015 - 7:40 Moi je pense que ça se tente, sur un malentendu, on ne sait pas.

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Dim 13 Sep 2015 - 7:54 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Dim 13 Sep 2015 - 7:54 Tu as connu ta Marcolinnette sur un malentendu Ah, MarcoTu as connu ta Marcolinnette sur un malentendu

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Dim 13 Sep 2015 - 8:33 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Dim 13 Sep 2015 - 8:33 Au début c'était un malentendu, après après ils se sont bien entendu ! Le principal est qu'ils se soit entendu . Au début c'était un malentendu, après après ils se sont bien entendu !Le principal est qu'ils se soit entendu

Sujet: Fille Roumaine Dim 13 Sep 2015 - 19:37 Sujet: Fille RoumaineDim 13 Sep 2015 - 19:37

Elles sont tellement jolies " les filles de mon pays" .... En Roumanie en plus ......

Tellement Jolies... J'en sais quelque chose.

Un conseil de vieux con :

Vas faire un tour en Roumanie avec des Français qui connaissent le Pays : tu peux commencer par déguster " les produits locaux" et après tu peux espérer rencontrer la femme de ta vie , ou moins...

Attention, elles sont bien moins naïves et beaucoup plus responsables que nos jouvencelles frenchies... Il est des " malentendus" qui durent....Elles sont tellement jolies " les filles de mon pays" .... En Roumanie en plus ......Tellement Jolies... J'en sais quelque chose.Un conseil de vieux con :Vas faire un tour en Roumanie avec des Français qui connaissent le Pays : tu peux commencer par déguster " les produits locaux" et après tu peux espérer rencontrer la femme de ta vie , ou moins...Attention, elles sont bien moins naïves et beaucoup plus responsables que nos jouvencelles frenchies...

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Lun 14 Sep 2015 - 7:28 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Lun 14 Sep 2015 - 7:28 merci pour votre message.

je suis déjà allé en Roumanie et j'ai déjà pratiquement visité les 4 coins de la Roumanie, un très beau pays et nourriture cel mai bun :D

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Mar 15 Sep 2015 - 22:46 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Mar 15 Sep 2015 - 22:46 Tu t'éloignes du sujet là, je crois.

Non ?

Tu t'éloignes ou pas ? T'entends quoi par nourriture ?

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Jeu 29 Oct 2015 - 16:34 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Jeu 29 Oct 2015 - 16:34 oui...je m'éloigne un peu du sujet.

j'entends pas nourriture " mici, ciorba de burta, sarmale " .



je reviens au sujet initial.



la fille me dit qu'elle suit des cours de hypnose(depuis déjà 2ans et elle lui reste encore un ) comme, elle a un petit salaire, elle reste avec son copain(habiter chez lui) mais elle dit qu'il n'y a rien entre eux, ils sont comme des colocataire(j'ai doute mais bon).



serait-il possible de rester avec son copain juste comme colocataire ?

je lui ai proposé plusieurs fois de venir en Belgique et chercher du travail mais elle refuse car elle veut terminer(soi disant) ses cours(elle a une fois par mois à Sibiu) et elle ne veut absolument pas habiter chez ses parents car parait-il sa mère la fuck dans sa tête(oui c'est ses propres mots) bon j'ai compris ce qu'elle voulait dire par ca, que sa mère lui prend la tête mais je suppose c'est une excuse.



Je la vois juste quand son copain n'est pas là ou parfois(mais très rarement quand il est là ) et on se voit dans la vie réelle une fois tout les 4 à 5 mois (faut dire que cela fait depuis 15mois qu'on se parlent)...



Elle me dit qu'elle va le quitter après ses derniers examens(car les cours de l'hypnose elle aura juste une fois tout les deux à trois mois) jusque là, elle veut rester habiter chez lui mais elle me jure qu'il ne se passe rien entre eux (encore une fois j'ai des doutes).



Vous croyez qu'elle est sincère ou elle rigole de moi svp?

une amie roumaine m'a dit qu'elle jouais avec moi(bon elle ne m'a jamais demandée l'argent) et que pour elle, je suis juste une distraction, qu'elle ne quittera jamais son copain.



je pense après 15 mois de patience, je commence à me poser la question....



Merci bien de m’éclairer ma lanterne svp.



Je ne sais plus quoi faire, si je dois attendre jusque janvier 2016 ou fini cette histoire un peu à tirer par les cheveux.



bonne journée à vous.

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Jeu 29 Oct 2015 - 18:25 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Jeu 29 Oct 2015 - 18:25

Bon, il faut prendre la vie "du bon côté", te préparer au pire, comme ça, pas de déception… Et si tu as le "meilleur", tu sera content

…

Bon, maintenant, si tu nous parlais des "4 coins de la Roumanie" que tu as visités !!!!!! Ça, nous intéresse ! Ah-la-la ! Elle fait de l'hypnose, et nous, il faudrait qu'on lise dans une boule de cristal ! ! !Bon, il faut prendre la vie "du bon côté", te préparer au pire, comme ça, pas de déception… Et si tu as le "meilleur", tu sera contentBon, maintenant, si tu nous parlais des "4 coins de la Roumanie" que tu as visités !!!!!!Ça, nous intéresse !

Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais... Ven 30 Oct 2015 - 16:27 Sujet: Re: rencontre une fille roumaine mais...Ven 30 Oct 2015 - 16:27



les quartes de la Roumanie?

Bon j'ai visité : Oradea, Satu Mare, Arad, Timisioara, Craiova, Deva, Sebes, Sibiu; Cluj, Targu Mures, Brasov, Pitesti, Ploesti, Bucarest, Constanta, Buzau, Braila, Galati, Focsani, Bacau, Iasi, Suceava, Baia Mare



Voila, je pense que c'est déjà suffisant pour moi seul ou accompagner avec des amis(es) Je pense aussiles quartes de la Roumanie?Bon j'ai visité : Oradea, Satu Mare, Arad, Timisioara, Craiova, Deva, Sebes, Sibiu; Cluj, Targu Mures, Brasov, Pitesti, Ploesti, Bucarest, Constanta, Buzau, Braila, Galati, Focsani, Bacau, Iasi, Suceava, Baia MareVoila, je pense que c'est déjà suffisant pour moi seul ou accompagner avec des amis(es)

