 je me prensente MichaelP

Bonjour à tout le monde,



Je suis Michael Peters et j’habite en Belgique.

J'ai 41ans et je pratique le jogging et natation et art martial(jeet kune do).

Mes passions sont, les sorties, lecture, cinéma.



Merci de votre accueil.



