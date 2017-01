 Debutant - blagues roumaines

Salut! Je commence à apprendre le roumain, mais je suis juste au début... Quelqu'un m'envoie des blagues, et je voudais les comprendre, mais je ne trouve pas tout les mots dans le dictionnaire. Quelqu'un pourrait m'aider? Blague 1) - Draga mea, uite a cazut o stea, pune-ti, o dorinta - Vreau sa ma marit cu tine - Uauu, uite, a zburat inapoi steaua Blague 2) ici c'est just la derniere phrase que je ne comprend pas: Tata il intreaba pe Ionel - Ionel profesoara nu a observat ca te-am ajutat la teme? - A observat - Si ce a spus? - Ca pe zi ce trece devin tot mai prost Merci bien! PS: le lien ne marche pas vraiment pour moi, mais apparement les blagues viennent de: odnoklassniki.ru/bancuri.ok

Comprendre les blagues est souvent difficile ! L'humour est spécial, et le vocabulaire parfois aussiMais la 1e est facile.Blague 1)- Draga mea, uite a cazut o stea, pune-ti, o dorinta- Vreau sa ma marit cu tine- Uauu, uite, a zburat inapoi steaua-Ma chérie, regarde, une étoile filante est tombée, fais un vœu !-Je veux me marier avec toi !- Ouahou, regarde, l'étoile filante vient de redécoller !!!

