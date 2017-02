Luciole









Messages : 4

Age : 22

Localisation : Neuilly s/Seine

Inscription : 08/10/2015

Nouvel utilisateur22Neuilly s/Seine08/10/2015



Sujet: Lucille Jeu 8 Oct 2015 - 10:04 Sujet: LucilleJeu 8 Oct 2015 - 10:04



Je m'appelle Lucille, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Paris en master de littérature.

Je travaille sur les cénacles que mon grand-père organisait dans les années 50-90 chez lui. Je n'en étudie pas l'histoire parce qu'elle a déjà faite de nombreuses fois et que c'est le travail d'un historien, mais j'étudie les rapports entre cette forme de sociabilité et les écrits littéraires produits par les membres de ces cénacles, entre autres.



Mon problème, c'est que si les grands écrivains qui assistaient à ces cercles littéraires sont traduits en français (comme Eliade, Cioran et Ionesco), et même si d'autres membres ont écrit en français (comme mon grand-père pour certains de ses écrits), il reste beaucoup de textes en roumain susceptibles de m'intéresser qui me sont pour l'instant inaccessibles...



Donc me voilà seule en train d'apprendre le roumain, et comme c'est pour lire et non pour parler c'est une approche différente et un peu plus complexe... Ravie de tomber sur ce forum pour m'aider un peu dans cet apprentissage ! Bonjour !Je m'appelle Lucille, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Paris en master de littérature.Je travaille sur les cénacles que mon grand-père organisait dans les années 50-90 chez lui. Je n'en étudie pas l'histoire parce qu'elle a déjà faite de nombreuses fois et que c'est le travail d'un historien, mais j'étudie les rapports entre cette forme de sociabilité et les écrits littéraires produits par les membres de ces cénacles, entre autres.Mon problème, c'est que si les grands écrivains qui assistaient à ces cercles littéraires sont traduits en français (comme Eliade, Cioran et Ionesco), et même si d'autres membres ont écrit en français (comme mon grand-père pour certains de ses écrits), il restede textes en roumain susceptibles de m'intéresser qui me sont pour l'instant inaccessibles...Donc me voilà seule en train d'apprendre le roumain, et comme c'est pour lire et non pour parler c'est une approche différente et un peu plus complexe... Ravie de tomber sur ce forum pour m'aider un peu dans cet apprentissage !