 Maus, Art Spiegelman

Je viens de rentrer et en plus de quelques vinyls j'ai ramener la Bd Maus d'Art Spiegelman.



Il me reste plus qu'a la lire et a essayer de comprendre... sinon je relirai en français...



Isbn 978-973-124-696-3



Je vous conseils vivement de la lire (en roumain où en français). Pour ceux et celles qui ne connaisse pas il s'agit de l'histoire d'un juif enfermé dans les camps de la mort pendant la deuxième guerre mondiale. Dessinée par son fils, les juifs sont représentés en souris et les allemands en chats....



le site de la maison d'édition

www.editura-art.ro

il y a l'air d'avoir plein de livre intéressants...