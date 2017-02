rencontre avec femme roumaine

Auteur

Sujet: rencontre avec femme roumaine Mar 27 Oct 2015 - 2:24



Alors voila j'ai fais connaissance avec une roumaine de 25 ans voila un peu plus de 2 ans sur internet par hasard, on s'est tout de suite bien entendu, le fait qu'on parle tous les deux français et anglais aidant.



Quelques mois plus tard elle m'a dit qu'elle passait quelques jours à Vienne avec sa meilleure amie, je l'ai vue un jour, c'était un peu bizarre mais bon c'est pas le sujet.



On est toujours resté en contact et là elle me parlait de se revoir mais elle m'a dit qu'en Roumanie c'est mal vu pour une femme d'être seule avec un étranger, qu'elle serait vue comme une salope, une fille facile ou intéressée et que donc il devrait toujours y avoir son amie ou sa cousine avec elle quand on se voit.

ça m'a un peu étonné, elle m'a dit qu'à moins d'être fiancé/marié c'est comme ça, sauf pour les femmes qui s'en fichent d'être mal vues.



Donc je voudrais savoir si c'est vraiment comme ça ou si elle à peur de quelque chose, que je sois trop entreprenant ou je ne sais pas quoi ?



Je sais qu'elle n'essaie pas de me pousser vers un mariage parce qu'elle m'a aussi dit que quand il y a un décès dans la famille il n'y a pas de mariage possible dans les 2 ans qui suivent et elle a perdu son oncle ce printemps donc voila.



Mais le premier point m'intrigue donc j'apprécierais tout avis sur la question.

Merci.

Sujet: Re: rencontre avec femme roumaine Mar 27 Oct 2015 - 6:52

Ah-la-la ! ! ! Ces hommes et les femmes Roumaines … … …

Bon, sérieusement :

Je pense que dans les villes moyennes et grandes, c'est comme en France, une fille se promène avec qui elle veut, et tout le monde s'en moque…

Dans un village, tout le monde se connaissant, il est évident que tout le monde va regarder "l'étranger" qui va leur piquer une des filles du village

…

Quand au "chaperon"… Pfffffff…

Sujet: Re: rencontre avec femme roumaine Mar 27 Oct 2015 - 16:20



Oui effectivement je m'étais dit que ce serait un peu compréhensible si elle était d'un milieu rural mais elle est de Bucarest.



En fait je reviens de Bucarest là, que j'ai adoré.

Mais voila, avec elle c'était bizarre, je dirais même tendu.

Déjà je ne connais pas vraiment son amie et elle ne parle pas bien anglais et pas un mot de français donc elles parlaient roumain entre elles et moi avec elle je ne pouvais pas parler français, frustrant vu que ça fait partie de notre complicité, jouer avec les mots et parler "franglais" parfois et j'adore son accent.



Enfin bon, pas besoin de faire un dessin, avec un chaperon ça induit une certaine gêne et la complicité est réduite au minimum donc j'ai trouvé tout ça très frustrant.



Mais surtout je ne comprends pas pourquoi elle dirait ça si ce n'est pas vrai, à moins que ce soit quelque chose de familial qu'elle essaie de faire passer pour plus général en Roumanie.



Elle sait qu'elle me plait et si on n'en est que là après 2 ans c'est parce que quand j'ai fais sa connaissance elle venait de sortir d'une relation de 5 ans et était en divorce, divorcée depuis un an maintenant, mais j'avoue que là je suis confus parce que je ne vois pas comment les choses pourront avancer si je ne peux pas la voir seule ne serait-ce que pour une promenade dans un des beaux parcs de Bucarest ou même pour boire un verre haha

Sujet: Re: rencontre avec femme roumaine Mar 27 Oct 2015 - 16:37



d'accord avec Lucuts, je vois pas le soucis dans une ville...



d'accord avec Lucuts, je vois pas le soucis dans une ville...

Tu pourrais lui proposer de venir quelques jours en France pour voire...

Sujet: Re: rencontre avec femme roumaine Mar 27 Oct 2015 - 16:45



Elle vient de reprendre l'université pour un master alors on verra.

Oui j'y ai pensé, et en fait je suis Suisse mais ça ne change rien sauf que Geneve c'est pas terrible automne-hiver hehe

Elle vient de reprendre l'université pour un master alors on verra.
Ce qui est sur c'est que je n'inviterais pas un chaperon avec elle

Sujet: Re: rencontre avec femme roumaine Mer 28 Oct 2015 - 18:57

Les mentalités changent et ce n'est plus tellement d'actualité le "chaperonnagne", le peur d'être embarquée dans une sale histoire, oui, et il faut la comprendre. Il faut aussi comprendre qu'a cet âge et si elle est mignonne, qu'elle a besoin de s'amuser ce serait de même si c'était un garçon. Il faut t'attendre aussi à une déception, puis il faut savoir que les mariages mixtes, on beaucoup de difficulté a tenir la route, surtout si tu as a faire a une personne ambitieuse. Fait bien attention et analyse bien la situation. Bonne chance.

