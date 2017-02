 TOC ! TOC ! PERSONNE ICI ??

Bonjour, je faisais un tour vers vous pour voir s'il y avait eu des interventions 'des posts' à propos des évènements actuels en Roumanie (les manifestations dans les rues, la démission du gouvernement Ponta). Etonnée de ne rien trouver. J'essaye de suivre les évènements sur le web. Sur Facebook "Protest" j'y ai vu l'appel pour des rassemblements dans toutes les villes "Manif à 20.00 le 6 Noiembrie" Bien que Française je ne suis pas insensible à ce qui se passe en Roumanie. Bon, si vous avez des liens à me donner Merci Nadine

