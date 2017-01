Traduction s'il vous plait

Sujet: Traduction s'il vous plait Mar 24 Nov 2015 - 11:14 Bonjour à tous,

Je compte me faire tatouer le prénom de mes enfants prochainement, Matéi et Milah, prénoms roumains car nous apprécions la culture roumaine et notamment l'auteur Matéi Visniec.

Je souhaite rajouter des mots à ce tatouage, comme "amour, vie, lumière ou avenir", quelqu'un aurai-il la gentillesse de me confirmer la traduction de ces mots en roumain s'il vous plait?

Merci d'avance!

Marie

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Nov 2015 - 17:04

C'est bien la première fois que nous avons une telle demande !

Mais, pourquoi pas

Ma propostion, en attendant qu'un Roumain se prononce :

dragoste

viaț

lumină

Bonjour, Marie,C'est bien la première fois que nous avons une telle demande !Mais, pourquoi pasMa propostion, en attendant qu'un Roumain se prononce :dragosteviațluminăviitor

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Nov 2015 - 20:29 Je laisse aux roumanophones le soins des traductions mais le mieux ne serait-il pas que tu ailles en Roumanie pour te faire tatouer??? le symbole n'en serait que plus fort!

Si c'est ton premier tatoo, réfléchit vraiment bien a ce que tu veux et où, noir ou couleurs... Un encrage c'est pour la vie!



Si c'est ton premier tatoo, réfléchit vraiment bien a ce que tu veux et où, noir ou couleurs... Un encrage c'est pour la vie!



tatoo tatoo in my mind, tatoo tatoo for freedom! (https://www.facebook.com/pages/Jaurais-voulu-Officiel/271442786211967)

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Nov 2015 - 20:37

Ne vous en faites pas, c'est mon 3e tatouage, je pense à peu prés savoir ce que je fais, encore que,hein,on est jamais sûr... Quant à aller en Roumanie, un jour peut-être?

Merci encore à vous

Merci à vous deux pour vos réponses, j'avais bien trouvé "Viata" pour "Vie", je vais finalement rajouter "Soare" pour "soleil" (c'est bien ça???)!Ne vous en faites pas, c'est mon 3e tatouage, je pense à peu prés savoir ce que je fais, encore que,hein,on est jamais sûr... Quant à aller en Roumanie, un jour peut-être?Merci encore à vous

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Nov 2015 - 21:20

Mais il ne faut pas nous abandonner comme ça !

De rien !Mais il ne faut pas nous abandonner comme ça !Il n'y a pas que les tatouages dans la vie

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Nov 2015 - 21:37 bien sûr! je vous enverrais une photo du fameux tatouage déjà!

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Nov 2015 - 21:52 C'est gentil

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Nov 2015 - 22:36



Après tu trouvera bien une autre excuse pour allez en Ro si tant est qu'il faille une excuse pour y allez!! quel jolie pays



ah oui photo, on pourrait faire une rubrique tatoo... suis sûr qu'il y a d'autres tatouéEs sur ce forum! moi le premierAprès tu trouvera bien une autre excuse pour allez en Ro si tant est qu'il faille une excuse pour y allez!!quel jolie paysOn a le droit de ce faire tatouer ce qu'on veut et même sans réfléchir mais après il faut assumer!! Moi je crois que je réfléchit trop.

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Jeu 26 Nov 2015 - 4:28

Mais il n'y a que les c°ns qui ne changent pas d'avis, il paraît ?

Moi, toujours pas tatoué, et pas au programme !Mais il n'y a que les c°ns qui ne changent pas d'avis, il paraît ?

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Sam 5 Déc 2015 - 23:12 Tu veux dire que tes fesses sont comme une feuille blanche ?

Ami de la Roumanie et de la bière





1 dans l'Equipe...



Ami de la Roumanie et de la bière

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Sam 5 Déc 2015 - 23:35 C'est absolument ça; MarcoBlanche et un peu frippée

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Mer 25 Mai 2016 - 18:35 Papy Lucuts (si tu me permet de t'appeler ainsi?) y va se faire tatouer son bonnet roumain

Sujet: Re: Traduction s'il vous plait Dim 29 Mai 2016 - 20:06

Mon bonnet Roumain est effectivement tatoué !!!!!Il y a ma date de naissance brodée à l'intérieur

