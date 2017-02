Nous découvrons la Roumanie...aidez nous à la connaître !

Sujet: Nous découvrons la Roumanie...aidez nous à la connaître ! Lun 14 Déc 2015 - 11:22

Bravo pour ce forum de qualité. Un vrai bonheur de le découvrir !



Nous sommes un couple du toulousain actuellement pour affaires en Roumanie. Pays que nous ne connaissions pas.



Quelle n'a pas été notre surprise en découvrant dès les premiers jours ce beau pays : gentillesse, francophonie, villes et villages traditionnels ! Aussi église unitarienne car nous nous intéressons à l'histoire Orient-Occident. Et nous découvrons que ce pays est un carrefour original de cette histoire !



Nous sommes dans l'écologie, le bio et rêvons à un projet d'installation d'un centre international de formation à la permaculture-agroécologie/écoséjour touristiques solidaires.



Vous êtes roumain/roumaine francophone ou anglophone de la région de Cluj ou Deva vous pourriez nous aider à mieux connaitre le pays et nous assister dans notre projet : traditions, séjours chez l'habitant (rémunéré), visites de sites historiques, initiation à la langue, sorties, cuisine...agriculture, bref...



Vous êtes français installé dans ce beau pays nous serions enchanté de partager votre expérience et recevoir vos conseils !



Sujet: Re: Nous découvrons la Roumanie...aidez nous à la connaître ! Lun 14 Déc 2015 - 13:17

Nous vous laissons le temps de fouiller dans les archives du forum et les différents liens donnés… Il y a de quoi faire !

Sujet: Merci ! Lun 14 Déc 2015 - 20:16 Nous allons donc explorer et avancer. Et pourrons préciser nos demandes. Bravo en tous cas pour ce beau travail !



En fait nous somes egalement responsable d'une ONG qui travaille au Maroc et au Burkina Faso



En fait nous somes egalement responsable d'une ONG qui travaille au Maroc et au Burkina Faso



Il nous plairait assez d'envisager quelque chose en Roumanie comme un centre agro-écologique éco-touristique et solidaire.

Sujet: Re: Nous découvrons la Roumanie...aidez nous à la connaître ! Lun 14 Déc 2015 - 20:33 bonsoir Toulousain(s), bienvenue sur le forum et bonne chance pour vos projets !

Sujet: Re: Nous découvrons la Roumanie...aidez nous à la connaître ! Mar 15 Déc 2015 - 1:56

…

Nous avons tous des parcours très divers ! Pour ma part, j'ai découvert la Roumanie via les comités de jumelage, et j'ai aussi des connaissances en Afrique, Sénégal et Mauritanie

Sujet: Suite échanges Mer 16 Déc 2015 - 9:58 Bonjour



Nous avons aussi des actions au Maroc et au Burkina Faso. Nous travaillons en Afrique de l'Ouest sur la promotion de la permaculture et l'agroécologie . Nous diffusons en France et plusieurs pays européens le fonio, une petite graine sahélienne produite en bio et commerce équitable avec une centaine de producteurs que l'on trouve dans les magasins bio.



Egalement nous avons au Burkina Faso un centre écologique d'écotourisme solidaire près de Nouna. Qui comprend également un centre de construction en terre et un centre de formation en permaculture. C'est également un lieu consacré à l'interculturel et à la paix.



C'est dans la même perspective que nous voulons travailler en Roumanie. Je ne peux pas mettre de lien sur le forum, mais nous avons de nombreux liens sur internet sur nos activités.

Sujet: découvrez la Roumanie... Mer 16 Déc 2015 - 14:53

Avez vus des projets chez les " hongrois" de Transilvanie, dans le Delta. L'écotpurisme a ses fans dont je suis.

Avez vus des projets chez les " hongrois" de Transilvanie, dans le Delta. L'écotpurisme a ses fans dont je suis.

Bienvenus chez nous... Pourquoi la région de Deva?

Sujet: Re: Nous découvrons la Roumanie...aidez nous à la connaître ! Jeu 17 Déc 2015 - 9:27

Pas encore "utilisé" et mis en valeur comme il se doit…

Le tourisme, en général, est, à mon avis, le plus beau patrimoine de la Roumanie !Pas encore "utilisé" et mis en valeur comme il se doit…Il y a donc un grand domaine à travailler

