bonjour de ch'nord

bonjour a tous, je me présente je suis franco belge et j'ai 43 ans, marié depuis 11 ans avec une roumaine et bientot père d'un deuxième garçon, j'aime beaucoup la roumanie et je vais m'y installer dans quelques années afin de profiter de ses paysages et de son climat; se site est très intéressant et je pourrais surement y trouver des conseils et autres infos, bon dimanche a toutes et a tous

Bua diminata....

Dève !

Oui, tu vas trouver "de tout" dans ce forum, et quelques fidèles qui tenteront de te répondre, de te donner des tuyaux

Oui, tu vas trouver "de tout" dans ce forum, et quelques fidèles qui tenteront de te répondre, de te donner des tuyaux

multumesc

mon épouse qui est roumaine peut me passer pas mal d'infos, mais ne peut tout connaitre, les questions qui me sont prioritaires sont dans l'objectif de mon installation future en roumanie, mon épouse est plutot ville ce qui conviendra pour la famille et les études de nos fils, quand a moi je serais a la recherche d'un endroit très isolé et boisé comme case de vacances car je suis plutot lup singura, quel est la région qui conviendrais le mieux car ma recherche serait un terrain de padure et pasune de 40 a 100 hectares ou je ferais ma cabane de rotund busteni, mon épouse n'ayant pas eu fautes de moyens l'occasion de visiter son beau pays et si quelqu'un aurais des infos concernant la législation sur les armes a feu car je pratique le tir depuis plus de 25 ans (je ne suis pas chasseur car j'aime trop les animaux et mes armes ne sont par leurs caractéristiques destinées qu'as un usage policier ou militaire...) passez une très bonne journée, pa, pa

Sujet: Re: bonjour de ch'nord Lun 15 Fév 2016 - 14:22 Sujet: Re: bonjour de ch'nordLun 15 Fév 2016 - 14:22

La localisation dans une ville moyenne, où tu trouveras tout sur place, me paraît être conseillée…

La nature sauvage n'est jamais bien loin, dans ce cas ! ! !

Mais toujours voir les "projets à long terme d'implantation d'autoroutes etc… …

Les Lois, tu devrait tout trouver sur le site de l'Ambassade en fouillant un peu !



Je pense que tu connais aussi le site dont est issu ce forum : www.onlineRo.com

Voila une bonne mise en route pour de vastes débats La localisation dans une ville moyenne, où tu trouveras tout sur place, me paraît être conseillée… La nature sauvage n'est jamais bien loin, dans ce cas ! ! ! Mais toujours voir les "projets à long terme d'implantation d'autoroutes etc… … Les Lois, tu devrait tout trouver sur le site de l'Ambassade en fouillant un peu ! Je pense que tu connais aussi le site dont est issu ce forum : www.onlineRo.com Merg la lucru : pensionati sunt foarte ocupat

Tiens, un compatriote !

