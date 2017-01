Bonjour d'Auvergne

Bonjour à tous, nous sommes un couple de 60 ans habitant près de Vichy.

On est membre depuis peu d'une association d'échanges avec une ville de l'ouest de la Roumanie, nous espérons nous y rendre assez rapidement.

Nous aimerions aussi découvrir d'autres parties du pays et en particulier la capitale Bucarest.

Nous recherchons donc des personnes connaissant bien cette ville qui pourraient nous donner des informations pratiques: lieux d'hébergement, lieux à visiter, locations de voitures et tous les petits trucs permettant de passer un bon séjour.

A bientôt.

Jeu 31 Mar 2016 - 15:27

Dites-nous où, dans l'ouest du pays ?

La Roumanie est aussi riche et variée que la France, il y a des milliers de sites à voir, alors, faire un choix est toujours très difficile.

Je conseille toujours de se limiter à une région, pour éviter d'avaler des kilomètres…

Dans un secteur déjà, villages, musées, églises, châteaux, artisanat, sites naturels vous occuperont des semaines ou des mois…

Un thème peut être votre fil conducteur…

Bucarest, comme toute grande ville, est plus difficile à aborder, pour la comprendre.

Il y a des beaux parcs publics, de magnifiques musées : musée National d'art, musée du village, musée du paysan Roumain…

Pour les adresses, je suis incompétent : je campe ou je dors chez l'habitant

Bonjour "MPJ",

Dites-nous où, dans l'ouest du pays ?

La Roumanie est aussi riche et variée que la France, il y a des milliers de sites à voir, alors, faire un choix est toujours très difficile.

Je conseille toujours de se limiter à une région, pour éviter d'avaler des kilomètres…

Dans un secteur déjà, villages, musées, églises, châteaux, artisanat, sites naturels vous occuperont des semaines ou des mois…

Un thème peut être votre fil conducteur…

Bucarest, comme toute grande ville, est plus difficile à aborder, pour la comprendre.

Il y a des beaux parcs publics, de magnifiques musées : musée National d'art, musée du village, musée du paysan Roumain…

Pour les adresses, je suis incompétent : je campe ou je dors chez l'habitant

À bientôt de vous lire.

Jeu 31 Mar 2016 - 18:23 Bonjour Lucuts, merci de votre accueil et de votre réponse.

La ville de l'ouest de la Roumanie, c'est Aiud proche de Cluj-Napoca en Transylvanie. Nous pensons pouvoir visiter cette région grâce à l'association à laquelle nous venons d'adhérer.

Pour ce qui est de Bucarest, l'idéal pour nous serait de trouver une famille, française ou roumaine (mais parlant français) habitant cette ville et qui aurait envie de visiter aussi notre région, de façon à pouvoir être reçu et recevoir ensuite (ou l'inverse). Est-ce envisageable?

Jeu 31 Mar 2016 - 18:51

Trouver un échange doit l'être aussi, mais je ne sais pas comment trouver !

Trouver des francophones est encore faisable. (la francophonie chute vite)

Trouver un échange doit l'être aussi, mais je ne sais pas comment trouver !

Je vous souhaite bonne chance

Sam 2 Avr 2016 - 22:19 Bonjour 'mpj'



Je suis Nadine, en Ardèche ; je suis allée plusieurs fois en Roumanie mais une seule fois à Bucarest, c'était en 2007. Et Bucarest a dû bien changer depuis, en tout cas le centre, car il était alors en pleins travaux…



Cette année-là j'avais organisé un circuit à partir de Bucarest pour 3 autres français. C'est ainsi que j'ai connu la pension de Dorin PARASCHIV à Starchiojd 120 km an Nord de Bucarest . ha ! "Starchiojd" un mot, un nom de village qui sonnait bizarrement à mes oreilles… Starchiojd… il fallait que je répète plusieurs fois pour le mémoriser… ! c'est dans le département Prahova, (et près du département de Buzau)



Je vous mets ci-dessous les coordonnées de Dorin, qui par ailleurs est guide et… parle français, et vous les retrouverez sur son site http://www.vacance-roumanie.com/ Il pourra vous aider pour organiser votre visite de Bucarest.



Paraschiv Dorin Daniel

comuna Starchiojd, strada Grui 181

cod postal 107535

Prahova, Roumanie



tél ou WhatsApp 0040 766 56 41 17 courriel: contact@vacance-roumanie.com



bien à vous, à bientôt de vos nouvelles

Nadine



PS : n'hésitez pas à re-donner de vos nouvelles ici. Trop souvent sur des forums les gens mettent une question puis ne reviennent jamais… bon malgré tout chacun reste libre j'en conviens !

Dim 3 Avr 2016 - 7:38 Merci pour MPJ, Natilou !

Lun 4 Avr 2016 - 16:32 Bonjour Nadine.

Merci pour vos informations très intéressantes.

Les travaux à Bucarest, il y en a eu mais je crois même d'après ce que j'ai pu lire et entendre qu'il reste encore beaucoup à faire!

La pension de Dorin PARASCHIV est peut être une possibilité pour nous, j'en ai pris note. Tout va dépendre aussi des autres informations que l'on va avoir ici.

Si nous optons pour cette solution, nous vous tiendrons au courant.

Merci encore et peut-être à bientôt.

Mar 5 Avr 2016 - 11:02 Ce sera avec grand plaisir que nous aurons de vos nouvelles, et votre ressenti de votre séjour en Roumanie.



Pe curand / à bientôt

Nadine

Mer 15 Juin 2016 - 14:24 Bonjour,

Je suis de Bucharest, j'ais 48 ans, marriee et avec 2 garcon de 16 et 11 ans. J'ais trouve tres interessante votre presentation, car je suis ravie par la France et sa culture. J'ais deja visite une partie de votre beau pays, mais jamais etais en Auvergne. Si vous etent encore interesse de conaitre Bucharest je pourrais vous donnais plus de reseignements. Donc vous pouvais me repondre ici sur le forum si vous voulez.

A binetot de vous lire et d'echanger plus d'informations.

Jeu 16 Juin 2016 - 9:44 Bonjour Yasmine,

vous connaissez déjà la France mais pas l'Auvergne, voilà peut-être pour vous l'occasion de découvrir cette région.

Avez-vous des projets précis: période, durée de votre séjour?

Quelles sont vos attentes ?

De notre côté, nous envisageons de découvrir Bucarest et la Roumanie mais nous n'avons pas de date précise pour l'instant.

Nous aimerions être guidés et conseillés le jour où nous irons.

Nous pouvons, si vous voulez continuer à échanger sur ce forum.

A bientôt.



Dim 19 Juin 2016 - 7:16 Bonjour Mpj,

Merci pour votre reponse si promte. Moi non plus je n'ais pas une date precise pour un sejour en France cette annee. J'aimerais avoir plus d'informations d'abord sur votre region. Par exemple quels sont les objectifs interessants a visite, lieux d'hebergements, peut-etre couts estimatifs si c'est possible. A mon tour je peu vous offrir plus de renseignements sur Bucharest et aussi sur certaines regions de notre pays si vous voulent bien.

Je trouve que l' orsqu'on veu decouvrir des nouvelles regions c'est mieux d'etre en contact avec des gens du lieux que de chercher seulement d'informatins sur l'internet! N'etes-vous pas de mon avis aussi?

A bientot!

Ven 24 Juin 2016 - 14:40 Bonjour Yasmine,

Vous avez raison, on peut trouver des renseignements sur Internet mais rien ne vaut les informations apportées par les personnes qui y vivent.

Pour ce qui est de notre région: l'Auvergne, nous vivons à Vichy ville d'eaux très agréable de 30 000 habitants (80 000 agglomération) avec plan d'eau, des parcs et une architecture très riche liée au passage de Napoléon III.

Nous ne nous lassons pas de nous promener dans cette ville toujours très animée.

A 60 km au sud ouest se trouve la chaîne des Puys formée de volcans récents (6000 ans pour les plus jeunes)

Il y a beaucoup de sentiers balisés (marche) dans toute la région.

Plus au Sud il y a le massif du Sancy, du Cézallier (peu connu mais très sauvage), du Cantal (pittoresque).

Les villes à visiter (en plus de Vichy) sont Clermont-ferrand (la grande ville de la région), le Puy en Velay avec ses pitons rocheux surmontées de vierge, chapelle et cathédrale, Moulins .... et autres petits villages pittoresques.

Du côté gastronomie, on a beaucoup de fromages, et quelques plats typiques et quelques vins moins connus que les grands crus français mais agréables à consommer.

L'hébergement : il a des gites, hôtels, chambres d'hôtes à coût raisonnable (entre 250 et 400€ la semaine).

Au niveau de Bucarest nous aimerions aussi savoir les modes d'hébergement disponibles ainsi que les coûts, les sites à voir sur place et aux environs et les lieux intéressants à découvrir non notés dans les guides ou sur internet.

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.

Cordialement







Mar 5 Juil 2016 - 10:46 Bjr Mpj,

D'abord merci pour votre mess et je m'excuse pour le retard de ma reponse. J'ais trouve tres interessante votre descrition sur la Region d'Auvergne et surtout sur la ville de Vichy, qui ma parue tres belle en regardant aussi des photos sur l'internet. En effet tout est tres vert et ces lieux de prommenade aux bord de l'eau ca m'as l'air magnifique! Puis les somptuex batiments comme l'opera de Vichy ca me donne plus envie d'y aller un jour...en plus les environs ne sont pas moin interessantes!

Si ca ne vous derrange pas j'aimerais en savoir plus sur les produits de beaute qui se fabrique a Vichy et pourquoi sont- elles si apprecie dans le monde entier? Est- ce on pourras peut-etre visite des ateliers ou achete ses produits des magasin moin cher?

Avec ma famille nous avons deja fait le programme de nos vacances de cette ete, mais on envisage pour l' ete suivante de voir plus de votre pays et pourquoi pas de l'Auvergne?

A ce qui concerne Bucharest je peu vous dire que c' est une ville plus aglomere (environs 2, 5 millions d'habitants). Le traffic est un inferne, donc c'est mieux de pas venir en voiture. Pour l' hebergement on y trouvent toutes les categories d' hotels, mais aussi des apparts a louer pour une semaine, ce qui me semble plus intime et moin cher. Nous avons un beau centre de la ville avec des anciens batiments, des musees et des grands boulevards. Mais aussi des ptites rues avec des maisons a belle architecture, des grands parcs etc. La gastronomie est interessante, il y as plein de restos dans le centre historyque.

Biensur qu' il faut pas oublie les tristes souvenires de l'epoque communiste qui, helas fait partie de notre histoire. La Maison du People est une construction gygantesque ( la 2-eme comme grandeur dans le monde apres le Pentagon). Elle a etais faite par Ceausescu avec des imensses sacrifices pour notre people...donc ne pas manque! Et aussi les grand cartiers communistes dont la plupart de la population habite encore. Pas tres joli a voir.

Bon j'espere que je pourrais vous etre utile avec plus d' informations si jamais vous vous decide de visite notre pays. N' hesite pas de me le demande!

A bientot

Jeu 14 Juil 2016 - 11:15 Bonjour Yasmine,

merci pour votre message et les informations très intéressantes sur Bucarest. La location d'un appartement est peut être une bonne solution. Dans quelle zone de Bucarest est-il préférable de loger pour que ce soit plus pratique (transports en commun, proximité des sites à visiter ...) ?

Quelles sont aussi les saisons préférables (ou à éviter) pour visiter la ville? Nous n'avons encore rien programmé pour le moment mais notre choix peut en dépendre.

Vous, vous avez organisé vos vacances pour cet été, c'est bien, peut-être visitez vous un autre pays étranger?

Pour ce qui est des "produits Vichy", nous avons eu l'occasion de visiter l'usine mais c'était pour une journée porte ouverte, c'était très intéressant et nous avions eu des échantillons en cadeau.

L'usine appartient au groupe L'Oréal et c'est assez "fermé", nous ne savons pas si des visites sont organisées pour les touristes et si il y a un magasin d'usine.

Nous avons une amie, maintenant à la retraite, qui y travaillait il y a peu de temps, nous allons la contacter pour savoir exactement ce qu'il est possible de faire, nous vous donnerons toutes les informations. Nous lui demanderons aussi pourquoi ces produits ont tant de succès dans le monde.

Il y a aussi sur Vichy, la fabrication des pastilles (de Vichy!) et l'embouteillage des eaux minérales et nous pensons que les usines doivent se visiter.

Si nous devons continuer à communiquer, que penseriez vous d'en dire un peu plus sur nos identités respectives (prénoms, professions, situations familiales voire même adresses mail), si vous êtes d'accord, nous pourrions le faire ici en message privé (mp).

Au plaisir de vous lire.

Cordialement.

Mar 26 Juil 2016 - 23:13 bonjour,



à Bucarest, il vaut mieux loger en centre-ville, c'est plus joli comme environnement et l'accès par les moyens de transport en commun sont facilités

pour la saison, je dirais qu'il vaut mieux éviter juillet-août car il peut faire très chaud

alors que disons en décembre - février il peut y avoir beaucoup de neige, mais ça dépend des années et du moment précis

Mer 27 Juil 2016 - 7:16

En centre ville, il y a des parcs avec lac, très romantiques

Très chaud à Bucarest, c'est vraiment insupportable ! Du genre 40°, sans air. Nous sommes dans une plaine, et dans un climat quasiment méditerranéen !

En centre ville, il y a des parcs avec lac, très romantiques

La ville demande un effort pour la découvrir, et seuls les "petits curieux" vont les découvrir !

Lun 1 Aoû 2016 - 20:18 Bonjour Juby et Lucuts et merci pour vos informations intéressantes concernant la ville de Bucarest.

Mer 3 Aoû 2016 - 11:54 Bjr Mpj,

Merci pour mess, tres interessante informations sur les produits de beautes. J'ais vu que vous avez deja des details de mes cocitoyens sur les lieux et les periodes favorables pour un sejour a Bucharest. En effet ils ont raison. Il vaux mieu logger aux centre de la ville et eviter les mois d'ete, car il fait trop chaud.

Moi et ma famille nous sommes en ce moment en vacances en Italie pres de Venise, a Lido di Jesolo. C' est une station a la mer Adriatique. On a profite pour visite aussi Venise et Padova qui sont assez proche. A notre retour on veu visite la cave de Postojna en Slovenie qui est sur notre trage.

Est-ce que vous avez fait deja vos vacances cette ete? Sinon avez vous des projets?

Je suis d'accord d' echanger plus sur la messagerie privee si vous voulez aussi. J' attendrais vos nouvelles. A bientot.

Yasmine

Ven 19 Aoû 2016 - 8:27 Bonjour Yasmine,

nous avons un peu tardé à vous répondre car nous avons été souvent absents ces derniers temps.

Vous avez fait un très beau voyage en Italie, Venise est une très belle ville.

Comme convenu, nous vous envoyons un message privé pour vous dire plus sur nous et vous donner plus d'informations.

