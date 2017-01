Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006



Sujet: Re: ROSIA MONTANIA: le coup de grâce au projet minier Jeu 7 Avr 2016 - 18:20 Sujet: Re: ROSIA MONTANIA: le coup de grâce au projet minierJeu 7 Avr 2016 - 18:20

Mais on doit rester prudents, la corruption a encore de beaux restes C'est effectivement une excellente nouvelle !Mais on doit rester prudents, la corruption a encore de beaux restes

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS