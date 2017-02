Bonjour,



Notre société est basé en Espagne et travail avec plus de 200 collaborateurs en France et pays du Maghreb.



Nous voudrions ouvrir le marché des pays de l'est, et de la Russie.



C'est pourquoi nous recherchons une secrétaire de direction habitant en Roumanie



Le français est obligatoire, si vous parlez Allemand ou Russes serait un plus.



n’hésitez pas a nous contactez en message privée pour plus d'informations.