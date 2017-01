Lucuts









Sujet: Mise à l'heure Lun 18 Avr 2016 - 11:36 Sujet: Mise à l'heureLun 18 Avr 2016 - 11:36

Depuis un moment, nous avons constaté que nous avions presque tous 2 heures de décalage dans nos messages…

En fait, chacun doit aller dans son "profil", puis "préférencesé et sélectionner "Paris", soit UTC+2.

Bonne manip !

