Stage en Roumanie

Sujet: Stage en Roumanie Mer 27 Avr 2016 - 19:45 Bonjour,



dans le cadre de ma formation Auxiliaire de Puériculture à la Croix-Rouge Française, j'effectue un stage en Roumanie, pendant une durée de 4 semaines.

Ce stage ce déroulera dans une structure composée d'un centre pour enfants handicapés, d'un centre maternel et d'un centre d’urgence.

Dans le cadre de mon stage, je dois mettre en place des ateliers "santé publique" et pour cela j'ai pensé à chanter des comptines sur le lavage des mains et des dents.

Je recherche donc quelqu'un parlant le Roumain et qui serai capable de traduire les comptines.

Je vous remercie d'avance.



Aurélie.

Sujet: Re: Stage en Roumanie Mer 27 Avr 2016 - 20:08

Voila une demande inhabituelle, et une très bonne idée !

…

Tu peux nous "copier-coller" les textes, et nous arriverons bien à réveiller un bon traducteur Bonjour Aurélie "jjong" !Voila une demande inhabituelle, et une très bonne idée !Tu peux nous "copier-coller" les textes, et nous arriverons bien à réveiller un bon traducteur

Sujet: Re: Stage en Roumanie Ven 6 Mai 2016 - 18:21 Merci de ta réponse et désolé de pas avoir répondu plus tôt.

Là où je suis en stage en ce moment, je n'ai malheureusement pas accès à Internet.



Voilà les paroles pour la chanson des dents :



Après ton p’tit déjeuner

Pour avoir de belles dents

Dentifrice et brosse à dents

M. Poisson, qu’est-ce qu’on en fait ?



Est-ce qu’on se brosse les cheveux ?



Tu dois bien te brosser les dents

Les brosser maintenant

Pour garder toute la journée

Un sourire éclatant



Brosser tes dents

Les brosser maintenant

Pour garder toute la journée

Un sourire éclatant



Avant d’aller te coucher

Pour prendre soin de tes dents

Dentifrice et brosse à dents

M. Poisson, qu’est-ce qu’on en fait ?



Est-ce qu’on va peindre ?



Tu dois bien te brosser les dents

Les brosser maintenant

Pour garder toute la journée

Un sourire éclatant



Brosser tes dents

Les brosser maintenant

Pour garder toute la journée

Un sourire éclatant



Je cherche encore une qui me convienne pour l'hygiène des mains.



Merci beaucoup.



Aurélie.

Sujet: Re: Stage en Roumanie Ven 6 Mai 2016 - 18:53 Il faut réveiller Marco ou Juby ! ! !

Sujet: Re: Stage en Roumanie Mar 17 Mai 2016 - 0:12





dupa micul dejun

pentru a avea dinti frumosi

pasta de dinti si periuta,

domnule Peste, ce facem cu ele?



ne spalam pe cap, oare?



trebuie sa te speli pe dinti,

chiar acum,

pentru a pastra ziua intreaga

un suris stralucitor



inainte de culcare

pentru a avea dinti sanatosi

pasta de dinti si periuta,

domnule Peste, ce facem cu ele?



ne spalam pe ochi, oare?



trebuie sa te speli pe dinti,

chiar acum,

pentru a pastra ziua intreaga

un suris stralucitor

une traduction vite faite... très facile et en même temps compliquée car il y a le jeu de mots brosser les dents / les cheveux (on dit plutôt "laver" les dents) et brosse / pinceau, qui ne fonctionnent pas bien en roumain... alors j'ai adaptédupa micul dejunpentru a avea dinti frumosipasta de dinti si periuta,domnule Peste, ce facem cu ele?ne spalam pe cap, oare?trebuie sa te speli pe dinti,chiar acum,pentru a pastra ziua intreagaun suris stralucitorinainte de culcarepentru a avea dinti sanatosipasta de dinti si periuta,domnule Peste, ce facem cu ele?ne spalam pe ochi, oare?trebuie sa te speli pe dinti,chiar acum,pentru a pastra ziua intreagaun suris stralucitor

Sujet: Re: Stage en Roumanie Mar 17 Mai 2016 - 2:21

Juby, on monte une chorale ? Juby, on monte une chorale ?

Sujet: Re: Stage en Roumanie Mer 25 Mai 2016 - 18:22 Super courage a toi jjong mais prépare toi a voir du trash par rapport a ici. Moi j'ai été faire du bénévolat dans des orphelinat a la fin des années 90... c'était pas drole. Mais après le contact avec les enfants était super et ce fut un sacrée bonne expérience... et j'y suis retourné!

Sujet: Re: Stage en Roumanie Dim 29 Mai 2016 - 18:37 Merci pour tout c'est génial =D

Plus qu'à l'apprendre avec le rythme.

Plus qu'une semaine et on y est. Un peu stressée surtout pour la communication mais ça va aller. C'est ce qu'il faut ce dire.



Sujet: Re: Stage en Roumanie Dim 29 Mai 2016 - 18:48 Pour la conversation ne t'inquiète pas, y aura bien un francophone ou alors avec les gamins y suffit de parler avec les signes, ça marche toujours!



Sinon tu as aussi un petit guide de discussion de bases d'Asimil.

Penses a venir nous faire un résumé de ton voyage!



Drum bun!

Sujet: Re: Stage en Roumanie Ven 3 Juin 2016 - 15:46 Bon voyage et bon stage !

