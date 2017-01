collexcio@yahoo.fr









Messages : 3

Age : 68

Localisation : MASSY

Inscription : 10/06/2016

Nouvel utilisateur68MASSY10/06/2016



Sujet: CO VOITURAGE PARIS BUCAREST CONSTANTA Ven 17 Juin 2016 - 10:14 Sujet: CO VOITURAGE PARIS BUCAREST CONSTANTAVen 17 Juin 2016 - 10:14 BONJOUR



SI UN CO VOITURAGE



PARTANT DE PARIS PORTE D ORLEANS OU MASSY vers 10H LE 24 JUIN 2016



VERS BUCAREST ...CONSTANTA ROUMANIE



( 3 PLACES DISPONIBLES PETITS BAGAGES VOIRE MOYENS )



VOUS INTERESSE n hesitez pas pour renseignements au



TEL 0681957904



JEAN