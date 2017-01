Miha









Sujet: Re: Présentation d'association, par Miha Dim 10 Juil 2016 - 7:12 Lucuts a écrit: Bonjour, je "copie-colle" ce message de Miha =

Question: comment procéder ?

Bonjour ! Je voudrais présenter mon association franco-roumaine pour trouver des contacts français et francophones .

Comment faire… Je ne me débrouille pas... merci ... peut-être vous envoyer le texte ? Notre association d'amitie franco-roumaine s'appelle Fran-Mediensis , etant basee sur Medias , entre Sibiu et

Sighisoara { la ville de Dracula}, donc au milieu du pays. On s'occupe d'une bibliotheque avec des livres francais dans notre local offert par la mairie et nos activites poursuivent faire connaitre la France et la francophonie parmi la communaute de Medias. A ce moment les contacts francais nous manquent. On desire echanger surtout sur les plans culturels et touristiques.

On est ouvert a n'importe quelle proposition qui pourrait enrichir notre vie associative.



Merci Mr. Lucuts de votre aide.