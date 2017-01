Soloi









Messages : 3

Age : 43

Localisation : Paris, France

Inscription : 10/07/2016

Nouvel utilisateur43Paris, France10/07/2016



Sujet: Re: Livres pour enfants Dim 10 Juil 2016 - 18:10 Sujet: Re: Livres pour enfantsDim 10 Juil 2016 - 18:10



Les versions bilingues ont l'air intéressantes et je n'y avait pas pensé.



Je vais regarder tout ça.



Bon foot à ceux qui regardent ou écoutent à la radio Merci Lucuts pour ton message de bienvenue et ta réponse.Les versions bilingues ont l'air intéressantes et je n'y avait pas pensé.Je vais regarder tout ça.Bon foot à ceux qui regardent ou écoutent à la radio