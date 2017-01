 Petite aide requise s'ilvousplait

Furys









Alors voilà je suis avec une jeune femme Roumaine depuis quelques temps maintenant et j'essaye d'apprendre le Roumain au maximum, mais il me reste quand meme quelques lacunes, et notamment en ce qui concerne les expressions, si vous pouviez me filer un coup de main pour 2-3 expressions car desfois je sais pas trop, quand on est ensemble si elle dit ça pour rigoler, ou pour se moquer ou simplement que c'est vraiment cela que sa veut dire haha ..



Alors voici les 2 - 3 expressions :



Pour rigoler desfois ( apres que l'on s'engueule ou tout simplement quand elle veut etre mignone ) elle me dis, avec une voie un peu de bébé vous savez genre quand on parle a un nourrisson et qu'on le trouve mignon elle dit : " Puta mica, Puta mica, puta mica " ( alors je sais ce que normalement sa veut dire, ce que je lui es fait remarqué, mais elle m'a assuré que c'etait une expression utilisé pour dire a un bébé quand on le trouve trop trop chou et qu'on est en mode mignon ) . Donc si quelqu'un si connait bien en terme d'expression je suis vraiment preneur...





Ensuite je l'ai entendu dire à un ami, quelques choses avec " Gura ta " dedans, alors sa sonnait un peu comme çà " Tus gura " ou " Tus gura ta " alors dans un premier temps elle m'a expliqué que c'etait un mot qu'on disait qui etait plutot mignon en rapport avec la bouche, en general a son petit ami ou sa petite amie quand il/elle l'enerve mais un truc mignon, et que desfois sa mere lui disait quand elle faisait un truc pas bien dans la maison ... elle me l'a ecris ensuite comme ceci " Tuti Gura ta " et m'a dis de vérifier aupres d'un autre Roumain si je la croyai pas.. ce que j'ai fais.. et l'autre Roumaine m'a elle dit : " Je te baise par la bouche " ça voulais dire ça ... donc encore une fois j'en fais appel a votre sens de l'expression ^^.



