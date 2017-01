aide pour toute petite traduction

Sujet: aide pour toute petite traduction Ven 22 Juil 2016 - 13:55 Sujet: aide pour toute petite traductionVen 22 Juil 2016 - 13:55 Bonjour les amis,



ça fait un moment que je suis ce forum en visiteur, et je me suis décidé à m'inscrire aujourd'hui.



J'ai une amie qui rentre en Roumanie bientôt, et j'aimerais qu'elle garde un petit souvenir de moi, aussi j'aimerais lui écrire une carte de souhaits.



Mon roumain est très mauvais, et la moindre des chose que je peux faire c'est lui laisser quelques lignes bien écrites.



Quelqu'un peut il m'aider à traduire 4 phrases ?



D'avance merci, cette démarche me tient à coeur.



Robert.

Sujet: Re: aide pour toute petite traduction Ven 22 Juil 2016 - 20:26 Sujet: Re: aide pour toute petite traductionVen 22 Juil 2016 - 20:26 Robert,

Tu peux toujours nous dire ton texte… ici, ou en "mp" !



Mais je suis convaincu qu'elle apprécierait beaucoup ton "Roumain approximatif" !

Elle lirait ton billet en retrouvant ton "accent" ! ! !

Sujet: petit mot d'amitié à traduire.... Sam 23 Juil 2016 - 11:03 Sujet: petit mot d'amitié à traduire....Sam 23 Juil 2016 - 11:03 Bien sûr mon roumain est approximatif, mais comme elle fait des efforts pour toujours écrire dans le meilleur français possible, la moindre des choses est de lui rendre la pareille. Alors voilà le texte :



Tu es l'amie que tout le monde rêve d'avoir un jour,

Tu es la plus belle âme que j'ai pu croiser sur cette terre,

Un jour tu réaliseras tes rêves, et ce jour là tu auras le monde à tes pieds (bien sûr "le monde à tes pieds" ne peut pas être traduit littéralement....mdr)

Ce jour là j'espère que tu n'oublieras pas ton ami,

Ton ami qui était là lorsque tu avais besoin,

Ton ami qui sera toujours à tes côtés et toujours disponible,

Ton ami pour la vie.



----------------

ohhhh c'est beau !!!.... Désolé je n'ai pas voulu faire dans le romantisme à outrance ni déraper, mais c'est à peu près ce que je veux lui écrire, afin qu'elle garde un merveilleux souvenir et qu'elle puisse dire à sa famille qu'elle a de vrais amis.



Merci d'avance Lucuts (et les autres) pour ta traduction,



Robert.

Sujet: Re: aide pour toute petite traduction Dim 24 Juil 2016 - 22:56 Sujet: Re: aide pour toute petite traductionDim 24 Juil 2016 - 22:56

J'espère que des Roumain(e)s vont se réveiller !!!



Tu ești prietenă pe care toată lumea visează într-o zi,

Tu ești cel mai frumos suflet că am văzut pe acest pământ,

Într-o zi vei realiza visele tale, iar acea zi vei avea lumea la picioarele tale !

In acea zi sper că nu va uita prietenul tau,

Prieten care a fost acolo când ai avut nevoie,

Prietenul tau care va fi mereu alături de tine și întotdeauna disponibile,

Tu ești prietenă pe care toată lumea visează într-o zi,

Tu ești cel mai frumos suflet că am văzut pe acest pământ,

Într-o zi vei realiza visele tale, iar acea zi vei avea lumea la picioarele tale !

In acea zi sper că nu va uita prietenul tau,

Prieten care a fost acolo când ai avut nevoie,

Prietenul tau care va fi mereu alături de tine și întotdeauna disponibile,

Prietenul tău pentru viaț

