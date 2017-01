Dosmil









Sujet: genealogie en Roumanie Mer 27 Juil 2016 - 18:52

Je suis fille d'un roumain et d'une française et passionnée de Généalogie. Je souhaite donc faire la généalogie de mon père, il ne reste plus de famille sur place et donc j'envisage un voyage sur place l'année prochaine. Mais je ne connais que quelques mots de roumain aussi j'aurai besoin d'un interprete surtout pour faire des recherches aux archives. Je cherche un francophone à Piatra Neamt qui pourrait m'aider. peut-être quelques conseils aussi car j'imagine que les Archives ne sont pas aussi avancées qu'en France et je dis cela après avoir vu celles de Vienne qui ont bien 15 ans de retard sur nous.

Merci d'avance.

Domi

