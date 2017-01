Gérard









Sujet: RECHERCHE DES MEMBRES SUR PARIS ET ILE DE FRANCE Mar 9 Aoû 2016 - 21:09 Sujet: RECHERCHE DES MEMBRES SUR PARIS ET ILE DE FRANCEMar 9 Aoû 2016 - 21:09 Bonsoir a toutes et tous , voila trois voyages que je fait en Roumanie j'y est rencontrer des gens admirable mais la barrière de la langue me freine quelque peut .Je souhaiterai donc rencontrer des Roumains pour dialoguer sur le pays échanger , faire connaissance quoi . Et pourquoi pas améliorer mon Roumain qui ce limite a quelque mots mais de nature curieux je me fait toujours comprendre .Par avanc merci