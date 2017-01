mori88









Messages : 89

Age : 71

Localisation : Vosges

Inscription : 21/11/2006

Néophyte8971Vosges21/11/2006



Sujet: site en maintenance Dim 11 Sep 2016 - 0:48 Sujet: site en maintenanceDim 11 Sep 2016 - 0:48



SITE EN MAINTENANCE Est-ce toujours d'actualité?



Cela fait plusieurs mois que je ne plus me connecter à onlineRo.ro.

Il semble que seul le forum fonctionne. plus d'actualités plus rien ! est-ce pareil pour vous ou me faut-il jeter mon ordi par la fenêtre?

Et si encore en travaux, vers quelle date un nouveau fonctionnement complet est envisageable?



merci d'avance





Bonsoir à tousSITE EN MAINTENANCE Est-ce toujours d'actualité?Cela fait plusieurs mois que je ne plus me connecter à onlineRo.ro.Il semble que seul le forum fonctionne. plus d'actualités plus rien !est-ce pareil pour vous ou me faut-il jeter mon ordi par la fenêtre?Et si encore en travaux, vers quelle date un nouveau fonctionnement complet est envisageable?merci d'avance