Sujet: [cinema] Festival Motor! à Toulouse du 4 au 10 novembre 2016 Ven 14 Oct 2016 - 17:02 Sujet: [cinema] Festival Motor! à Toulouse du 4 au 10 novembre 2016Ven 14 Oct 2016 - 17:02 Motor! fête le cinéma roumain à Toulouse (31-Haute-Garonne) et alentours. Une programmation de longs métrages de fiction et de documentaires contemporains, diffusés au cinéma ABC, partenaire historique et dans plusieurs autres salles de la périphérie toulousaine.



Cette année, le festival se tiendra du 4 au 10 novembre 2016. Au programme, 7 fictions et 3 documentaires. Tout le détail se trouve sur notre site : http://festival-motor.ro et sur notre page Facebook.



N'hésitez pas à en parler autour de vous !

A bientôt,



L'équipe de Motor!

contact[@]festival-motor.ro



Voir la bande-annonce



