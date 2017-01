benz









Sujet: Methode et dictionnaire pour apprendre le roumain à vendre Lun 7 Nov 2016 - 17:24 Sujet: Methode et dictionnaire pour apprendre le roumain à vendreLun 7 Nov 2016 - 17:24 Bonjour,



J'espère que je poste au bon endroit.

Je vends les méthodes et dictionnaires suivants pour apprendre le roumain :



- La méthode assimil apprendre le roumain dans son coffret original avec 4CD audio

- le guide de conversation roumain assimil

- un dictionnaire de roumanie : francais roumain et roumain francais 35000 mots couverture cartonné grand format

- un dictionnaire roumain anglais et anglais roumain avec accent tonique 30000 mots couverture souple format moyen

- le livre d'exercices francais-roumain : Drum Bun ! Niveau 1 aux editions ellipses.



Le tout en bon état (pas de vente séparé) 30 euros + frais de port

Vous pouvez me contacter en mp.



Bonne journée