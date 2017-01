A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumain

Auteur Message

benz









Messages : 2

Age : 37

Localisation : France

Inscription : 31/10/2016

Nouvel utilisateur37France31/10/2016

Sujet: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumain Sam 19 Nov 2016 - 23:23 Sujet: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumainSam 19 Nov 2016 - 23:23 Bonjour,



N'ayant pas trouvé acquéreur, je donne (contre frais de port) les ouvrages suivants en roumain, ils sont donnés en lot pas au détail à une personne qui en a besoin et qui idéalement a peu de moyens :



- La méthode assimil apprendre le roumain dans son coffret original avec 4CD audio

- le guide de conversation roumain assimil

- un dictionnaire de roumanie : francais roumain et roumain francais 35000 mots couverture cartonné grand format

- un dictionnaire roumain anglais et anglais roumain avec accent tonique 30000 mots couverture souple format moyen

- le livre d'exercices francais-roumain : Drum Bun ! Niveau 1 aux editions ellipses.

- 1 nouveau testament en roumain



frais de port à la charge du receveur.



Bonne journée

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumain Dim 20 Nov 2016 - 6:49 Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumainDim 20 Nov 2016 - 6:49 Merci Benz, c'est tout à votre honneur de faire ce don. Espérons que vous aurez un preneur rapidement !

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Palinkaboy









Messages : 83

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte83Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumain Mer 30 Nov 2016 - 13:37 Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumainMer 30 Nov 2016 - 13:37 Je suis preneur!



je te fais un mp.



Multumesc

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumain Mer 30 Nov 2016 - 13:45 Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumainMer 30 Nov 2016 - 13:45 Je me réjouis sincèrement de cette issue

_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

Palinkaboy









Messages : 83

Localisation : Genève-Beclean

Inscription : 02/03/2013

Néophyte83Genève-Beclean02/03/2013

Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumain Mer 30 Nov 2016 - 22:50 Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumainMer 30 Nov 2016 - 22:50 Benz, je t'ai fait un message privé mais ma messagerie me dit que rien n'est parti...



as-tu reçu quelques choses?

Contenu sponsorisé









Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumain Aujourd'hui à 9:53 Sujet: Re: A donner : livres et méthodes pour apprendre le roumainAujourd'hui à 9:53