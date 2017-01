Lucuts









Sujet: Bonne année ; la multi ani ! Lun 2 Jan 2017 - 17:31 Sujet: Bonne année ; la multi ani !Lun 2 Jan 2017 - 17:31

C'est tout à la foi culturel et traditionnel !

Le début de chaque année est un moment où l'on fait le tour de son carnet d'adresse…

On fait aussi le bilan de l'année écoulée… qui n'a pas été des plus joyeuses…

Et on se souhaite une nouvelle année un peu meilleure !

Rien qu'un peu, je ne suis pas exigeant, j'espère que vous non plus ?



