 Etudes en Roumanie

Bonjour, Meilleurs vœux à tous pour 2017, j'ai un soucis avec la direction du lycée, où est inscrite ma fille; Ils me demandent un extrait d'acte de naissance traduit et légalisé, pour elle comme pour moi, pour qu'elle puisse passer les examens de fin d'année. Que ce soit pour elle, je comprend, mais pour moi, sa me dépasse, ils veulent pratiquement nous obliger à faire une double nationalité et un nr. dit "nis" ainsi cité. Il me semble pourtant que les étudiants étrangers, qui font leurs études ici, n'ont pas besoin de faire autant de démarches, leurs simple carte d'identité et leurs adresse principale sont suffisants. Parmi tout les membres de ce forum, y en a-t-il qui sont dans le même cas, avoir leurs enfants scolarisés en Roumanie, et quels sont les démarches qui on été demandées ? J'ai, par le passé, déjà été confronté a une administration qui ne connaissait pas bien ou pas du tout les règlements ou les lois en vigueurs et ou refusent le changement. Merci pour les avis, infos, renseignements.