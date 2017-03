dutour125









Sujet: Daniel l'Arlésien



Bonjour,



Je suis Francais et je réside à Arles, belle ville proche de la Camargue et à 1 heure de Marseille, j'ai 60ans et je suis déja allé 6 fois en Roumanie par les cars, je connait SIBIU...BUCAREST...CONSTANTA et BRASOV.



Si vous comptez passer faire un tour en France et que vous étes dans la région de Marseille ou Arles, adressez moi un petit message et on se boira un verre pourquoi pas...



Bonne journée !!!



