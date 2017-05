Bonjour



je me rends le dix mai de Massy idf jusque Constanta Roumanie

via Nancy Strasbourg Allemagne Autriche Hongrie

via Bucarest en passant par Szeged Deva Sibiu Brasov



Une halte repos frontière allemagne/autriche souhaitée



si interessé ( e ) toute question est bienvenue / participation demandée 120 eur



cdt