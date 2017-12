» bonne année

Bon, puisqu'il n'y a plus personne qui passe, c'est le bon moment pour souhaiter une Bonne et Heureuse Année à tous

Lucuts









Messages : 4482

Age : 71

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin448271Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006