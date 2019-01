Lucuts









J'espère que tu as le DEX !

C'est le meilleur dictionnaire Roumain-Roumain !

J'ai, depuis très longtemps, opté pour l'utilisation de ce dictionnaire. Le fait de lire les explications en Roumain amène à progresser !!!

J'ai commencé avec la version papier, mais il existe en ligne, ce qui est plus pratique :



https://dexonline.ro/



