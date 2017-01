[CD & MP3] Zamfir

Sujet: [CD & MP3] Zamfir Jeu 24 Aoû 2006 - 11:30 Sujet: [CD & MP3] ZamfirJeu 24 Aoû 2006 - 11:30 À cause de certaines prises de position politiques, j'ai un peu relégué Zamfir au fond de mes tiroirs…

Mais néanmoins :

Je possédais depuis quelques années un disque vinyle (vous vous rappelez, c'était il y a longtemps… ) que je souhaitais récupérer en CD.

Il s'agit de la "MESSE POUR LA PAIX" enregistrée en 1975, pour le film du même nom… avec "MADRIGAL"

Le CD semblant ne pas exister, j'ai enfin réussi à me le faire enregistrer en MP3.

Sujet: Re: [CD & MP3] Zamfir Mer 3 Juin 2015 - 7:43 Sujet: Re: [CD & MP3] ZamfirMer 3 Juin 2015 - 7:43

J'espère qu'un jour, quelqu'un l'enregistrera De temps en temps, il y a un amoureux de Zamfir qui me contacte pour cette magnifique Messe !J'espère qu'un jour, quelqu'un l'enregistrera

Sujet: Re: [CD & MP3] Zamfir Jeu 4 Juin 2015 - 15:41 Sujet: Re: [CD & MP3] ZamfirJeu 4 Juin 2015 - 15:41 Lucuts a écrit:

Je possédais depuis quelques années un disque vinyle (vous vous rappelez, c'était il y a longtemps…

Lucuts, tu es de nouveau a la mode!! (si tu l'a quittée un jour). Effectivement les ventes de vinyles sont en constantes augmentations et il y a de plus en plus de nouvelles productions qui sortent en vinyle!! et même uniquement sur vinyle.



il faut bien dire que le son du vinyle est unique et incomparable par rapport aux cd ou au numérique.



Pour l'anécdote il y a de ça quelques années quand je me suis mis a écouter et donc acheter des vinyles (neuf ou d'oscar) mon père ce fichais gentiment de moi sur le fait que les vinyles étaient de son époque!!!

Sujet: Re: [CD & MP3] Zamfir Jeu 4 Juin 2015 - 16:59 Sujet: Re: [CD & MP3] ZamfirJeu 4 Juin 2015 - 16:59 Et oui, je suis même de l'époque des 78 tours, bien épais, bien lourds…

Sujet: zamfir Jeu 4 Juin 2015 - 21:56 Sujet: zamfirJeu 4 Juin 2015 - 21:56 Je suis naturellement interessé merci de me dire comment faire. Je suis dans le Delta en ce moment et je vous embrasse tous...

Sujet: Re: [CD & MP3] Zamfir Jeu 4 Juin 2015 - 22:02 Sujet: Re: [CD & MP3] ZamfirJeu 4 Juin 2015 - 22:02

Je peux te les envoyer par mél… C'est un peu lourd, mais pas trop.

