[céramiste] Nicolas Diaconu, à Codlea

Nicolae Diaconu, céramiste.



(source:http://www.suplimente.trustulgazeta.ro/) Ceramica populara la sfârsit de mileniu.

La ville de Codlea le met à l'honneur sur son site :

Codlea est à 16 km au nord-ouest de Brasov, direction Fàgàras et Sibiu.



Nicolae Diaconu, Str. Pietii nr.14, Codlea, jud.Brasov. România

Tel +40 744 32 12 14 ; 0268/253 324

Nicolae Diaconu, Str. Pietii nr.14, Codlea, jud.Brasov. România
Tel +40 744 32 12 14 ; 0268/253 324
email : sofronesti_1955@yahoo.com

Mar 19 Sep 2006 - 8:51



http://www.suplimente.trustulgazeta.ro/fullnews.php?ID=456

(en roumain)



http://www.jurnal.muzeulastra.ro/1011/olari.html

Autres articles sur Nicolae Diaconu:

Mar 19 Sep 2006 - 8:57



©photo Lucuts

Nicolae, à l’origine, était peaussier ! (c’est-à-dire qu’il faisait des vêtements de cuir). Il continue d’ailleurs à se fabriquer ses opinci (la chaussure traditionnelle Roumaine héritée des Daces). Puis il est devenu potier “traditionnel” avant de se mettre à faire des figurines. Vous remarquerez que celles-ci ne sont pas sculptées, mais habillées avec des vêtements faits “comme les vrais”, ce qui leur donne cette allure si vraie !

Mon portrait (à gauche) !



©photo Lucuts

Et… la cabane au fond du jardin !



Nicolae, à l'origine, était peaussier ! (c'est-à-dire qu'il faisait des vêtements de cuir). Il continue d'ailleurs à se fabriquer ses opinci (la chaussure traditionnelle Roumaine héritée des Daces). Puis il est devenu potier "traditionnel" avant de se mettre à faire des figurines. Vous remarquerez que celles-ci ne sont pas sculptées, mais habillées avec des vêtements faits "comme les vrais", ce qui leur donne cette allure si vraie !
Mon portrait (à gauche) !
Et… la cabane au fond du jardin !

Mar 17 Déc 2013 - 6:25
2006 ! ! ! Il serait temps que je mettes ce sujet à jour !



Mar 17 Déc 2013 - 6:28



…

Mes achats de 2013 :



…

Ma décoration avant Noël :



Nicolae dans ses œuvres :
Mes achats de 2013 :
Ma décoration avant Noël :

Mar 17 Déc 2013 - 20:26
Il est passé où le moustachu ? Tu l'as beurré ?

Mar 17 Déc 2013 - 20:32
Il chante faux !!!!! Tout comme le porteur de lumière et qqs autres…

Mar 17 Déc 2013 - 20:56
T'aurais pu t'en douter, l'avait pas l'air bien frais le bonhomme.

Mar 17 Déc 2013 - 21:16
Jolis colindatori ! Mais qu'en pensent tes voisins ?

Mar 17 Déc 2013 - 21:25

Parfois, elle est "sérieuse" , parfois moins… Elle peut même être contestataire !!!

Certains sont très attentifs à mes changements de décor de ma fenêtre …
Parfois, elle est "sérieuse" , parfois moins… Elle peut même être contestataire !!!
Mais il y a des indifférents complets

Ven 3 Oct 2014 - 19:52
Nicolae Diaconu vient en France du 4 au 18 décembre !

…

Le programme n'est pas encore bouclé :

…

Du 4 au 7 : libre

Du 8 au 12 : chez moi, à Cluny, 71

Du 13 au 15 : chez Francine Aubry, à Poncé-sur-le-Loir, 72

Du 16 au 18 : libre

…

Si vous le voulez chez vous, faites-moi signe ! ! !

Sam 4 Oct 2014 - 11:15

…

Le programme n'est pas encore bouclé :

…

Du 4 au 7 : pris !

Du 8 au 12 : chez moi, à Cluny, 71

Du 13 au 15 : chez Francine Aubry, à Poncé-sur-le-Loir, 72

Du 16 au 18 : libre

…

Si vous le voulez chez vous, faites-moi signe ! ! !

Du 4 au 7 ; probablement à Chalon-sur-Saône

Dim 5 Oct 2014 - 8:14

Blog :

http://sofronesti1955.blogspot.fr/

Page Facebook :

https://www.facebook.com/SofronestiNicolaeDiaconu



Nicolae est entré dans l'ère internet :
Blog :
Page Facebook :

Mar 18 Oct 2016 - 20:46
Ce 15 octobre, mon ami Nicolae Diaconu a fermé définitivement les yeux. Il nous laisse le souvenir d'un homme généreux, simple, d'un artiste populaire… Il nous laisse ses figurines de glaise à qui il a su insuffler la vie.
Que la terre te soit légère, mon cher ami

Que la terre te soit légère, mon cher ami

Ven 21 Oct 2016 - 12:55

Une étoile de plus brille au firmament. Nos condoléances à sa famille et ses proches.

