[voyage] en voiture, demande de quelques conseils

Sujet: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Mar 22 Mai 2007 - 22:14 Sujet: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsMar 22 Mai 2007 - 22:14

J'ai bien repérer un hôtel en Allemagne mais j'ai pas envie de passer une heure voir plus à le trouver. Les gens qui ont déjà fait la route, comment vous faites pour l'hotel? Vous vous arrêtez au hasard? Je crois que c'est la meilleure solution. Trouve t-on des hotels bons marchés car j'ai pas envie de dépenser 50€ pour une chambre mais je veux pas dormir non plus dans ma voiture.



Pour les vignettes autoroutières, elles sont simple à acheter? Je précise que je pars du Nord de Paris et je passe donc par l'allemagne (Saarbrücken,Heidelberg, Nürnberg, ) puis Autriche (Knoten Wels,Linz, ,Wien, ) , Hongrie puis Roumanie (Oradea,Cluj-Napoca et Pitesti).



Début juin (donc trés bientôt) je dois me rendre en Roumanie pour environ 2 mois et j'y vais en voiture. J'ai fait mon itinéraire par viamichelin et je me posais la question de où dormir le soir.J'ai bien repérer un hôtel en Allemagne mais j'ai pas envie de passer une heure voir plus à le trouver. Les gens qui ont déjà fait la route, comment vous faites pour l'hotel? Vous vous arrêtez au hasard? Je crois que c'est la meilleure solution. Trouve t-on des hotels bons marchés car j'ai pas envie de dépenser 50€ pour une chambre mais je veux pas dormir non plus dans ma voiture.Pour les vignettes autoroutières, elles sont simple à acheter? Je précise que je pars du Nord de Paris et je passe donc par l'allemagne (Saarbrücken,Heidelberg, Nürnberg, ) puis Autriche (Knoten Wels,Linz, ,Wien, ) , Hongrie puis Roumanie (Oradea,Cluj-Napoca et Pitesti).Merci beaucoup pour vos réponses

Bon, essayons…

Pas de vignette en Allemagne (pour l'instant)

Vignette en Autriche, qu'on peut prendre en Allemagne, dans les stations d'essence, au poste frontière, et bien sur, on paye en Euro !

Vignette en Hongrie, idem. Il est plus simple de la prendre en Autriche, à la dernière station avant la douane.

Rien en Roumanie, si ce n'est, de temps en temps, une "taxe écologique"…



Dormir !!! Vu le prix des hôtels pas chers en Allemagne et en Autriche, il y a 15 ans que j'ai opté pour le dodo dans la voiture !!!

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Mer 23 Mai 2007 - 9:05 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsMer 23 Mai 2007 - 9:05 Ok pour les vignettes, tout est dit.



Pour les piaules aussi. En Allemagne, c'est très cher. Avec tes 50 euros, tu vas les faire marrer, c'est clair ! J'ai pris le même chemin il y a un an et demi, c'était plutôt autour de 100, voire 120, euros la piaule (avec le mic-dejun quand même, ils sont comme ça les Teutons). J'avais pris également le même chemin que tu indiques (pas mal du tout, soit dit en passant). Le truc, à mon avis, c'est qu'une fois à Nuremberg, si c'est par là que tu penses t'arrêter, je crois qu'il est préférable de pousser un peu vers le nord, et d'aller dormir en Tchéquie. Les plans piaules y sont évidemment bien moins cher, sans doute plus sympa, et ça ne te fait pas, ou très peu, de détour. Tu peux contacter à cet effetl'OT tchèque, au 0153730032 ou passer carrément 18 rue Bonaparte à Paris pour trouver des adresses et te rendre compte de leurs prestations. Si ça te branche, merci de nous tenir au jus !

petite rectification Lucuts, pour l'Autriche d'accord, la Hongrie aussi et du moins l'acheter en Autriche si possible, car les hongrois rendent la monnaie en forint ( pas interressant si on s'arrête pas en Hongrie, ou payer par carte), par contre en Roumanie il faut aussi une vignette, la ROVIGNETTE, elle existe pour quelques jours, mois, ou a l'année. Elle s'achète dans certaines "peco" et il faut garder le ticket de caisse comme preuve de payement, le prix dépend de la voiture (pollution : euro 1,2,3,4, et de la cylindrée). Il est préférable de l'acheter car l'amende est assez salée. Bonne route. Bon séjour;

le prix à l'année est +/- 60 ron, pour un Galaxy de 1999, 19 TDI, 110 cv, euro 2.

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Jeu 24 Mai 2007 - 21:43 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsJeu 24 Mai 2007 - 21:43 Merci beaucoup pour toutes ces réponses, si rapidement données. Je vous tiendrais au courant

Je disais "Rien en Roumanie, si ce n'est, de temps en temps, une "taxe écologique"…"

Je me suis fait taxer une fois d'une prétendue Taxe Écologique… Une fois seulement.

Puis, j'ai bien entendu parler de cette "Rovignette", qui n'est pas une taxe sur les autoroutes… vu que… Mais là, je n'ai jamais vu un seul panneau indiquant où je devais l'acheter !!!

Je me suis fait taxer une fois d'une prétendue Taxe Écologique… Une fois seulement.Puis, j'ai bien entendu parler de cette "Rovignette", qui n'est pas une taxe sur les autoroutes… vu que… Mais là, je n'ai jamais vu un seul panneau indiquant où je devais l'acheter !!!Et je crois qu'il y a "comme un problème" de ce côté ! ???

Tu as raison, Lucuts il n'y a pas de panneau, ni pour le signaler, ni pour signaler ou l'acheter, même la police ne sais pas toujours où il faut l'acheter, mais ils savent donner l'amende pour ne pas l'avair acheté, cqfd. Je l'ai achetée dans une sation Petrom dans la périférie de Timisoara en février.bonne route et bon séjour.

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Ven 25 Mai 2007 - 9:32 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsVen 25 Mai 2007 - 9:32



Je ne voudrais pas dire des bêtises, mais il me semble que mon mari achète toujours cette fameuse vignette directement à la douane (Cenad, dans notre cas) !Bonne journée à toutes et à tous

Merci Joca, je croyais qu'il y avait que moi qui avait de la m e r d e dans les yeux !

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Ven 25 Mai 2007 - 20:49 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsVen 25 Mai 2007 - 20:49 Pour ceux qui connaissent, les hôtels autrichien sont t-ils plus abordables qu'en allemagne?

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Ven 25 Mai 2007 - 20:55 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsVen 25 Mai 2007 - 20:55 La dernière fois que j'ai demandé, c'était 120 euros… petit déj' inclus, m'a précisé l'hôtesse, juste avant que je ne tourne les talons

Merci Lucuts. Un bon dodo en voiture s'impose donc je croisEn en Autriche, même topo? Hongrie aussi tant qu'on y est

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Ven 25 Mai 2007 - 21:32 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsVen 25 Mai 2007 - 21:32 C'est encore moi, à la frontière (bien que il n'y ait plus de postes) il y a des contrôles fréquents?

Bonsoir !



Bonsoir !

Oui ,il y a des contrôles a la frontière ,plus en Hongrie sur les routes ,a moins de 20 km de la Roumanie.

Pour la rovignete ,c'est vrai que il faut avoir une mais seulement si tu va prendre les autoroutes roumaines ,pas sur les nationales.Demander dans les stations service et vérifier que ils écrive bien la puissance ,cylindrée....(je connais rien aux voitures )



Pour les hôtels ça dépend des préférences ,moi je prefer les hôtels proche de la sortie d'autoroute ,en Autriche ,si non dodo en voiture deux heures environ.

Petit conseil , en Hongrie faite pas trop d'achats et verifier la monaie ,jamais CB.

Bonsoir !Oui ,il y a des contrôles a la frontière ,plus en Hongrie sur les routes ,a moins de 20 km de la Roumanie.Pour la rovignete ,c'est vrai que il faut avoir une mais seulement si tu va prendre les autoroutes roumaines ,pas sur les nationales.Demander dans les stations service et vérifier que ils écrive bien la puissance ,cylindrée....(je connais rien aux voitures)Pour les hôtels ça dépend des préférences ,moi je prefer les hôtels proche de la sortie d'autoroute ,en Autriche ,si non dodo en voiture deux heures environ.Petit conseil , en Hongrie faite pas trop d'achats et verifier la monaie ,jamais CB.Attention aux travaux et deviation parfois mal indiquee.

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Ven 25 Mai 2007 - 23:03 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsVen 25 Mai 2007 - 23:03

Doaunes : Mes 3 derniers voyages de 2004 et 2005, j'ai eu droit les 3 fois à la fouille absolument intégrale de la voiture, jusqu'à ma poubelle… Pu…

(Douaniers Hongrois). En 2006 : 10mn tout compris ! Il paraît que ça va bien mieux maintenant, même pour les Roumains ! ?



J'évite absolument de dormir en Hongrie, à cause d'un vieux souvenir : en 1997, je m'étais installé sur un parking éclairé, et gardé par maître chien. Et le lendemain, j'avais 2 pneus tailladés, jusque ce qu'il faut pour ne pas qu'ils se vident tout de suite… Après quelques km : arrêt forcé. Une voiture me suivait : descendez, on vous demande ! Plus de papiers, plus d'argent, plus d'appareil photo… Et l'Ambassade de France à Budapest me disant que j'avais de la chance, parce que ce genre d'attaque se terminait dans le fossé !!!

On peut continuer les petits conseils ! Moi, partant de Seine et Marne, très tôt le matin, je traverse la France + l'Allemagne, et en Autriche, j'essaye d'aller le + loin possible (vers Linz). Je dors très bien dans mon Espace (pub). Puis, le 2° jour, Autriche, Hongrie, et je dors qque part en Roumanie, sauf si tout va bien, la météo, la douane, et la forme du chauffeur, dans ce cas, j'arrive à Comarnic. Mais c'est rare !Doaunes : Mes 3 derniers voyages de 2004 et 2005, j'ai eu droit les 3 fois à la fouille absolument intégrale de la voiture, jusqu'à ma poubelle… Pu…(Douaniers Hongrois). En 2006 : 10mn tout compris ! Il paraît que ça va bien mieux maintenant, même pour les Roumains ! ?J'évite absolument de dormir en Hongrie, à cause d'un vieux souvenir : en 1997, je m'étais installé sur un parking éclairé, et gardé par maître chien. Et le lendemain, j'avais 2 pneus tailladés, jusque ce qu'il faut pour ne pas qu'ils se vident tout de suite… Après quelques km : arrêt forcé. Une voiture me suivait : descendez, on vous demande ! Plus de papiers, plus d'argent, plus d'appareil photo… Et l'Ambassade de France à Budapest me disant que j'avais de la chance, parce que ce genre d'attaque se terminait dans le fossé !!!Il y a prescription, mais ma mémoire est vivace…

Lucuts a écrit:

Il y a prescription, mais ma mémoire est vivace…

Oui, d'ailleurs, je suis impressionné !

Il y a prescription, mais ma mémoire est vivace…

Oui, d'ailleurs, je suis impressionné !

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Sam 26 Mai 2007 - 7:48 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsSam 26 Mai 2007 - 7:48

Nous préférons quelques jours de plus en Roumanie que deux nuits d'hôtels, et ça permet de croire que l'on est encore jeune.....

Bonjour, nous partons le matin de l' Orne et le soir nous dormons dans la voiture sur un grand parking d'autoroute, le premier(25km) après Vienne et le lendemain nous dormons du coté de Sighet.Nous préférons quelques jours de plus en Roumanie que deux nuits d'hôtels, et ça permet de croire que l'on est encore jeune.....leslulu ...........à J-10

leslulu a écrit: Nous préférons quelques jours de plus en Roumanie que deux nuits d'hôtels, et ça permet de croire que l'on est encore jeune.....

leslulu .. Moi aussi ! Mais ça dépend avec qui je "dors"

leslulu .. Moi aussi ! Mais ça dépend avec qui je "dors"

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Sam 26 Mai 2007 - 8:36 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsSam 26 Mai 2007 - 8:36



On s'endort soit avec le bonheur d'y aller soit avec le plein de souvenirs en attendant de revenirleslulu

Très jolie formulation ! Je me prépare aussi (début juillet)

Pour la Douane, y a plus de problèmes, c'est cool, C.E. oblige, mais la douane mobile c'est autre chose, mais bon, faut pas perdre les bonnes habitudes, pour la route je me lance à vous expliquer : je pars de Mons en Belgique (+/- 20 km de Maubeuge, et son claire de lune) vers le luxembourg, ravitaillement car moins cher puis direction Nuremberg, Passau, Vienne, Budapeste, Szeged, Timisoara, Gataia terminal en une seule étape et quand tous va bien en 16 h et surtout de nuit. Cela fait 10 jours que je suis revenus, pas de problèmes. Et un bon conseil : NE JAMAIS DORMIR EN HONGRIE, c'est dangereux !!!

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Sam 26 Mai 2007 - 17:33 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsSam 26 Mai 2007 - 17:33 Merci pour toutes vos réponses qui sont bien utiles et notamment pour la Hongrie que je traverserai au plus vite. Concernant la douane je demandais des explications car je vais venir avec du parfum et des bijoux que je vais revendre là bas. Bien sûr je vais m'enregistrer auprés de la chambre de commerce mais comme ca se fait à Bucarest je n'aurai pas de quoi prouver que je ne veux pas faire du "commerce au black".

Et pour l'idée de dormir chez les Tchèques ? Non, parce que j'aimerais bien savoir, au fond...

Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseils Sam 26 Mai 2007 - 19:16 Sujet: Re: [voyage] en voiture, demande de quelques conseilsSam 26 Mai 2007 - 19:16 En Hongrie et Roumanie, gaffe aux limitations de vitesse ! On ne voit pas toujours les panneaux d'entrée de villages… et le radar est juste là.

Je me suis fait arrêter une fois à 61 kmh ! Dur !!!

En plus, avec une plaque étrangère… (la chasse au facièe-s existe parfois dans l'autre sens).

Mais relativisons : 3 arrêts pour "excès" de vitesse en peut-être 20 voyages en voiture, ce gros ennui en Hongrie, un autre en Roumanie (Brasov). C'est relativement peu, et explicable quand on a comme moi aussi une voiture bien pleine de matériel !

