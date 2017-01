 Communauté RENAULT à PITESTI

j'imagine alors qu'ils ont construit avant un autre bâtiment pour accueillir le personnel administratif... non ? et s'il est mieux, pourquoi pas ?...



mais tu sais, en même temps, ça fait drôle de voir Dacia sponsor de je ne sais plus quelle émission à la télé française, c'est bien Dacia et non Renault ! alors je me marre parce que pour moi Dacia ça ne peut pas être plus roumain