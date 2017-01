 Recherche de livres

Marcolino









Ah ben là, normalement, je dois pouvoir faire une petite réponse.



Concernant le "Mémoire des Carpathes", il faut savoir que c'est un ouvrage éminemment scientifique. Il s'agit du fruit des recherches ethnographiques menées par Jean Cuisenier en Roumanie dans les années 70-80, et publiées à la fin des années 90. C'est donc très conceptuel, et je crois que pour apprécier ce livre à sa juste valeur, il faut avoir la sagesse et la patience de bien assimiler tout ce qui y est raconté, car la vulgarisation y a quand même ses limites. Pour le trouver (je crois qu'il est épuisé en librairie), il reste les bouquineries (mais faut un gros coup de chance), et sur internet, il est parfois en vente sur ebay (nécessité de créer un compte - c'est gratuit et facile, ça) ou sur priceminister ou amazon, enfin des sites ou on peut choper des livres d'occase.

Dans le même genre de livre, socio-ethnographique, et très scientifique, il y a aussi "L'invention du peuple" de Claude Karnoouh, qui est, à mon sens, encore plus compliqué à lire. Pour le trouver, même chose que précédemment.

Ioanna Andreesco a également publié pas mal de livres de sociologie, même si elle s'est essentiellement penchée sur un thème précis (l'analyse de la perception de la mort) pour aborder son travail. Je te propose "Mourir à l'ombre des Capathes" (épuisé, cf plus haut) et "Où sont passés les vampires ?", qui existe encore lui, publié chez Petite Bibliothèque Payot (7 euros environs).

Bien entendu, le livre qui, là sous couvert de la cuisine, me semble le meilleur en terme de sociologie ou d'ethnologie, est "Savoureuse Roumanie" du très regretté Radu Anton Roman, publié aux Editions Noir sur Blanc (28 €) -je crois qu'on peut toujours le trouver en librairie -, fantastique recueil de recettes de cuisine , d'une part, mais aussi analyse de la société rurale roumaine et de ses rites, notamment religieux (mais pas que), et des habitudes régionales. Surtout, ce livre, à mon sens, répond de manière satisfaisante au problème numéro 1 pour ce genre de littérature, à savoir la vulgarisation du savoir. Si, pour apprendre des tas de trucs, on est obligé de se prendre la tête, personnellement, j'en retiens rarement grand chose. Ici, contrairement aux livres cités plus avant, l'écriture est simplissime (mais pas simpliste, hein !). Ca a été traduit du roumain par Marily Le Nir (par ailleurs, une vraiment chouette amie), et en règle générale, tous les livres traduits par elle sont vraiment très accessibles.



En littérature pure, il y a bien sûr des auteurs incontournables, qu'on peut assez facilement trouver dans le commerce, classique ou sur le net.

Commençons avec Marin Sorescu, qui a écrit le merveilleux "Paysans du Danube" (publié chez Jacqueline Chambon, 16 €), qui est un recueil de nouvelles sur le monde paysan, écrit en 1988. C'est très clairement et très directement le meilleur livre sur le sujet, les lignes ne cessent d'émouvoir et d'amuser. Incontournable !

Sur la longueur, il y a aussi Liviu Rebreanu, surtout ses premiers livres, qui sont de vrais romans ruraux, et quasiment tous de pures merveilles. L'un d'entre eux a récemment été publié, même si ce n'est ni le meilleur ni le plus rural, c'est "La forêt des pendus", qui raconte la première guerre mondiale vue de Roumanie (ou plutôt, des campagnes roumaines), et la destruction de l'empire austro-hongrois. Mais, par définition, le must, sur le sujet, est le diptique "Ion le Roumain" suivi de "La Révolte" , qui racontent parfaitement la vie paysanne du début du 20ème siècle roumain, et notamment la fameuse révolte qui s'y est produite. "La Révolte", notamment, est un authentique chef-d'oeuvre. Seul problème, il est assez difficile à trouver dans le circuit français (là encore, ebay peut-être ton ami). Sinon, toujours chez Rebreanu, il y a "Madalina" (ed. Jacqueline Chambon), succulent aussi, et l'étrange "Deux d'un coup", le moins cher de tous (moins de 10 euros, ed. Noir sur Blanc) et toujours trouvable en librairie je crois, qui est un (court) polar rural du début de siècle. Avouons en effet qu'un polar rural roumain se déroulant dans les années 30, c'est assez original ! Mais c'est à lire, c'est chouette comme tout.



Bon, toujours du début de siècle, mais pas franchement rural (plutôt bourgeois), il y a Camil Petrescu, avec "Madame T" et "Dernière nuit d'amour, première nuit de guerre", ce dernier qui vient d'être réédité en france (chez Syrtes). Mais, je te l'ai dit, c'est plus des romans bourgeois que ruraux. C'est bien quand même ! Tout idem avec Hortensia Papadat Bengescu, et son "Concert de Bach" (épuisé, je crois, en librairie ; il a été publié chez Jacqueline, toujours elle).



Evidemment, il y aussi l'oeuvre intégrale de Panaït Istrati, mais là, je pense que tu connais. Un truc de fou. Pour commencer à moindre frais, il y a "Mes départs" publié par Folio, dans la collection à 2 euros. Je ne me sens pas la force de décrire Istrati, tellement c'est puissant, et surtout tellement ce serait long.



Pour la littérature abordant le monde rural, il y a aussi Gheorghiu et Dumitriu qui ont écrit, mais là, faut aimer, c'est vraiment spécial, un peu de la littérature d'illuminés. A lire très éventuellement quand on s'ennuie et qu'on est vraiment désoeuvré. Le seul avantage de ces mecs là, c'est qu'on trouve leurs bouquins partout, chez le premier bouquiniste venu (ne surtout pas acheter un livre neuf pour ceux-là, ça serait gâcher...).





Eliade romancier, c'est génial, mais pas franchement rural (même si "Le viel homme et l'officer"...). Idem pour Mihail Sebastian avec "L'accident", plus urbain que rural.



On peut aussi tenter sa chance avec "Le vin de longue vie", de N.D. Cocea, publié chez Le Serpent à plumes (5 € et des poussières, mais je ne sais pas s'il existe toujours en librairie. Il s'agit d'un roman épicurien d'amour et de vigne, qui se déroule dans la campagne roumaine, sous le soleil, à l'ombre des souvenirs.



Voilà pour un pemier jet.

