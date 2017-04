 Les Artisans de l'amadouvier

Il y a 2 Corund : Jud.Harghita (celui des céramiques) et Jud.Satu-Mare (plein sud de la Ville de Satu-Mare, à la limite du Judet Salaj) Si on l'écrit en Maghyar, Korond, il y en a un seul.

L'amadouvier à Corund/Korond : Effectivement, on fabrique encore des objets en amadouvier ! J'en ai vu, mais je ne savais pas, et je ne me suis même pas posé la questionMerci Leslulu de m'avoir permis de finir cette journée un peu moins bête !!!

Merci pour cette réponse documentée Lucuts, avec les liens internet. J'ai appris quelque chose ce soir.J'aimerais bien me procurer un peu d'amadou et des objets fabriqués à base de cet amadou, (on doit pouvoir en trouver en France de l'amadou!) pour montrer à des enfants qu'on peut faire de belles choses à partir d'un champignon tout simple, même saprophite!!.Mon idée est aussi de réunir des objets de Roumanie (ou illustrant le savoir faire et l'art roumain) pour essayer de monter par exemple une expo sur ce pays et le faire mieux connaître autour de moi. A creuser...Certains d'entre-vous ont peut-être déjà fait ce genre d'actions, seuls ou en asso??? Si vous avez des expériences dans ce domaine...Salut. Pe curînd.Colinde.

C'est bien, on est plusieurs à avoir appris quelque chose ! C'est effectivement bizarre et passionnant ! Je vais en Roumanie cet été, et je penserai spécialement à ramener un ou deux objets en amadou ! Colinde , à propos de l'artisanat Roumain, il y a des sujets de discussion que je vais rechercher et faire remonter dans l'actualité. J'ai une certaine pratique de l'achat et la vente pour les associations dont je m'occupe… À bientôt. Pa.

Bonjour à tous,Je dois bien avouer que je suis arrivé chez vous par hasardEn effet, c'est suite à une recherche sur l'amadou que la Roumanie a croisé mes recherches. En effet, il se trouve que c'est un pays qui fut très longtemps producteur de ce doux champignon.Voici ce qui m'amène parmi vous, je fais de la médiation en préhistoire et l'amadou est une matière première que j'utilise abondamment, de tel sorte que j'en consume plus que je n'en ramasse.Donc si vous avez une adresse où je puis m'en procurer elle serait véritablement la bien venue.www.natureprehistorique.frLa Roumanie est un pays extraordinairement riche du point de vu préhistorique, mais là je ne vous apprend rien.Merci par avance.

Bonjour Cuivrétain ! À part la Roumanie, je suis aussi "branché" sur l'histore médiévale, et ma maison m'a amené à rechercher un peu l'histoire du feu domestique… J'ai donc des briquets, un tout petit peu d'amadou pour les visites, et je compte bien lors d'un de mes prochains voyages en Roumanie aller à la recherche de cette matière première !!! Mais, je n'ai pas encore cherché d'adresse, je sais juste (sauf erreur) que c'est en Transylvanie)On relance donc le sujet

Merci pour ta réponse. Tu auras compris si tu as visionné les quelques vidéos du site sus-indiqué qu'il existe bien des façons simples d'obtenir une braise puis du feu.Je me suis promené en forêt tout à l'heure et je n'ai déniché qu'un amadouvier tout véroléVa falloir que j'apprenne à économiser !Je te souhaite de dénicher cette matière précieuse prochainement lors de tes voyages.Je vais bientôt mettre en ligne une vidéo sur la façon de préparer l'amadou, car j'ai pu lire tout et son contraire sur la toile.

Bonjour, en juin 2009 nous sommes passés à Korund, village de potier et maintenant, de toutes sortes d'artisanat, dans quelques boutiques il y a des articles en amadouvier. Un vendeur m'a dit que c'était un homme dans les collines à coté qui fabriquait ces objet.Le temps nous manquait pour aller à sa recherche mais donc on doit pouvoir trouver de l'amadouvier là bas. leslulu

