Sujet: Rencontre internationale " Troisième Jeudi " chez Ciurucuri Ven 11 Oct 2019 - 17:03





Troisième Jeudi , c’est quoi?



( Bon, ce sont les vieilles rencontres francophones du mercredi ( un projet qui fait 9 ans en octobre 2019 ) , mais maintenant elles vont se passer le jeudi. Le troisième Jeudi du mois. Le vieux projet " Rencontres Francophones du mercredi " est devenu international ( c.a.d Anglophone , je ne pouvais pas refuser mes amis Anglo Francophiles ) et maintenant c'est le moment de revenir aux premiers amours avec des rencontres purement francophones



Je les annonce sur fb :[url=



Réunion mensuelle internationale ( le troisième jeudi du mois + un jeudi flottant, a la discrétion de Tudor ) pour socialisation, networking, réseautage.

Jeudi soir venez rencontrer vos amis, faire de nouveaux amis et passez une belle soirée dans un environnement international!



Chaque événement attire environ 50-70 personnes. L’atmosphère est détendue et n’a pas de code vestimentaire clair, même si la plupart des participants sont des gens d’affaires.

Il n’est pas obligatoire de parler français (nous ne parlons pas français tout le temps) et il y aura certains membres qui parlent Anglais ou Roumain.

Je serai la a partir de 18.30 . Appelez Tudor au 0722 789 938 si perdu…



Whatsapp groupe ( multilingue ) : demandez l’info a la rencontre.

Groupes fb :

Tudor et le reste de la gang



