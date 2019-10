apaminerala









UFE Roumanie : Beaujolais Nouveau 2019



BEAUJOLAIS NOUVEAU de l’UFE Roumanie 2019



Le fameux Beaujolais Nouveau ( rencontre annuelle de Français et Francophones de Roumanie) va se fêter le 22 novembre 2019 au Novotel Bucarest. L' UFE ROUMANIE réinvente le Beaujolais cette année, en transformant la réunion classique du type assis a table en un cocktail chic avec soirée dansante, dans le plus bel espace du Novotel Bucarest, hôtel primé cette année encore pour la qualité de ses prestations. Au plaisir de vous y rencontrer!



Lieu : Hôtel Novotel, Calea Victoriei 37

– Le vin : Beaujolais de l’année 2019, accompagné d’une dégustation de fromage et de charcuterie.

– Prix : 30 Ron pour tout le monde



Points de vente :

Restaurant Harbor, Piata Amzei 1

Vos amis de l'UFE

Billetterie électronique : à venir.

Au plaisir de vous revoir!



Contacts :

Oana 0724 654 926

Benoit 0743 090 933

Jean-Michel 0729 673 577

Tudor 0722 789 938



Info ici :



