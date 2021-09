Maria18









Messages : 1

Age : 27

Localisation : SAINT AMAND MONTROND

Inscription : 13/09/2021

Nouvel utilisateur27SAINT AMAND MONTROND13/09/2021



Sujet: Receptionner un colis en Roumanie puis me l'expédier en Fra Mar 14 Sep 2021 - 15:18 Sujet: Receptionner un colis en Roumanie puis me l'expédier en FraMar 14 Sep 2021 - 15:18

(belles chaussures)



Cependant je ne connais personne en Roumanie !



Savez vous comment je pourrais m'y prendre ?



Je pense faire venir le colis à l'adresse de la personne qui m'aidera (en Roumanie) puis lui payer les frais d'envois vers la France !



Qui accepterait ?



Merci merci Bonjour à tous je souhaite passer une commande sur un site roumain (j'ai eu un coup de coeur(belles chaussures)Cependant je ne connais personne en Roumanie !Savez vous comment je pourrais m'y prendre ?Je pense faire venir le colis à l'adresse de la personne qui m'aidera (en Roumanie) puis lui payer les frais d'envois vers la France !Qui accepterait ?Merci merci J'aime Je n'aime pas